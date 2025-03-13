50'lik Delikanlılar Futbol Peşinde - Son Dakika
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50'lik Delikanlılar Futbol Peşinde

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Hatay'da 55 yaşındaki Şükrü Baytar ve 53 yaşındaki Mehmet Uslanmaz, çocukluk arkadaşlıklarını futbolda devam ettiriyor. Kumlu Belediye Spor takımında birlikte oynayan ikili, gençlere örnek olmayı amaçlıyor.

13.03.2025 10:54  Güncelleme: 11:06
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- 50'lik delikanlılar meşin yuvarlak peşinde yeşil sahada ter döküyor

Kulüp başkanı ve futbolcu Şükrü Baytar:

"Genç takımdayken birlikte oynadığım arkadaşımla 2 sezondur aynı formayı giyiyoruz"

38 yıldır futbol oynayan Mehmet Uslanmaz:

"Biz takımdaki kardeşlerimize örnek olacağız"

HATAY - Hatay'da genç yaşlarda yolları kesişen 55 yaşındaki Şükrü Baytar ile 53 yaşındaki Mehmet Uslanmaz, 2 yıldır Kumlu Belediye Spor takımında beraber top koşturuyorlar.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Şükrü Baytar ile 53 yaşındaki Mehmet Uslanmaz, küçük yaşlarda birlikte futbol oynamaya başladılar. Genç takımlarda 1986 yılında futbola başlayan arkadaşlardan Uslanmaz, üst seviye liglerde devam ederken Baytar ise amatör olarak kariyerini sürdürdü. Yaklaşık 37 yıl sonra yaşadığı ilçede takım kuran Baytar, kurduğu Kumlu Belediye Spor takımında hem başkanlık yaparken hem de futbolculuk kariyerine devam ediyor. 2 yıl önce futbolcuyken kulüp başkanı olan Baytar, 37 yıl aradan sonra 53 yaşındaki Uslanmaz'ı arayarak takımında oynaması için teklifte bulundu. Futbol kariyerinin son demlerini yaşayan Uslanmaz, çocukluktan beri tanıştığı arkadaşından gelen teklifi kabul etti. Genç takımda tanışıp futbol oynayan ve 37 yıldır arkadaş olan Baytar ile Uslanmaz, son 2 sezondur aynı forma altında koşarak ter döküyor.

Baytar: "Genç takımdayken birlikte oynadığım arkadaşımla 2 sezondur aynı formayı giyiyoruz"

Genç takımdayken birlikte top koşturduğu arkadaşıyla yıllar sonra yeniden aynı formayı terlettiğini söyleyen ve aynı zamanda Kumlu Belediyespor Başkanlığı görevini de yürüten Şükrü Baytar, "Genç yaşlarda ben Kumlu ilçesindeyken o da Reyhanlı'daydı. Kardeşimle 1986 yılında genç takımda oynayamaya başladık. Zaman ilerledi. Mehmet bizden daha atik ve çevresi olduğundan daha üst seviyelerde oynadı. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Ben amatörde devam ettim. Mehmet ile 1986 yılından beri iletişim halindeyiz. 2 yıl önce ben futbolcuyken başkanlığa geçtim. Başkan olduğumda Mehmet'i de takımda oynaması için aradım. Mehmet bir dahaki aramamda takımla antrenmanlara başlamıştı. Ondan sonra birlikte çok güzel zamanlarımız oldu. Benim başkanlığım ve futbolculuğumla takım olarak 2. amatörden 1. amatöre çıkmayı başardık. Kardeşim aktif olarak takımda kaptanımız. Ben oynayamaya devam ediyorum. Birkaç maç yedekten de olsa girip oynuyorum. Asist bile yapmıştım. Bu sezon güzel bir anı da oldu. Genç takımda yine arkadaştık ama 2 sezondur aktif olarak aynı takımda aynı formayı giyiyoruz" dedi.

Uslanmaz: "Biz takımdaki kardeşlerimize örnek olacağız"

38 yıldır futbol kariyerini devam ettiren Mehmet Uslanmaz ise, "Ben 1986 yılında futbola başladım. Reyhanlıspor genç ve A takım olmak üzere 5 yıl oynayarak başladım. Toplam 38 yıl aktif olarak futbolun içerisindeyim. Takımımdan çok memnunum ve iyi bir ortam var. Bu takımda hala oynuyorum. Normalde ilk 11 oynuyordum ama sakatlığımdan dolayı yedek oynadım. Biz takımdaki kardeşlerimize örnek olacağız. Zaman zaman aksıyorum ama gücüm yerinde. Başkanımla takımımızı 2. amatörden şampiyon olarak 1. amatöre çıkarttık. Futbolu yaşamak gerekiyor. Futbolun içerisinde olmayan kişileri kahvehane köşelerinden almak istiyoruz. Kahvehane köşelerinden kalkıp en azından saha kenarında yürüyüş yapsın. Ben 53 yaşındayım ama iki maç sonra futbolu bırakmayı düşünüyorum. Başkanım bırakırsa emekli olmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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