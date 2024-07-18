53. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Açık Deniz Yat Yarışı Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

53. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Açık Deniz Yat Yarışı Tamamlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Göcek açıklarında düzenlenen 53. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Açık Deniz Yat Yarışı sona erdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde gerçekleştirilen organizasyonda 32 yarışmacı mücadele etti. Yarışın ödül töreni D-Marin Göcek'te yapıldı. Törende Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Orkestrası da performans sergiledi. Fenerbahçe 1, Deniz Kuvvetleri Kupası'nı kazanan takım oldu.

18.07.2024 23:37
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53. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Açık Deniz Yat Yarışı, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Göcek açıklarında tamamlandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde, Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübünün (TAYK) organizasyonuyla ve AKPA Kimya'nın ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda 32 yarışmacı mücadele etti.

Tek etaplı 555 deniz mili mesafesine sahip yarışın ödül töreni, D-Marin Göcek'te yapıldı. Törende Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Orkestrası, çeşitli marşlar ve türküler seslendirdi.

Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Yalçın Payal, törende yaptığı konuşmada, 555 deniz mili gelmeyi dünyada az kişinin, Türkiye'de ise çok az kişinin başarabileceğini söyledi.

Geçen yıl Cumhuriyet'in 100. yılı, Deniz Harp Okulunun 250. kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatan Payal, "53 yıldır bu hikaye devam ediyor. Bu yıl da ülkemiz ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için özel bir yıl. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü." dedi.

TAYK Genel Müdürü Can Giray ise İstanbul Boğazı'ndan start alan yarışmacıların Göcek'te yarışı tamamladığını ifade etti.

Yarışın güzel geçtiğini belirten Giray, "Aslında bu yarışın bir kazananı ya da kaybedeni yok. Bu kupaları kaybetsek de kazansak da bir tek şeyi kazandık. 555 mil hiç durmaksızın kadınlı erkekli ekiplerle İstanbul'dan buraya kadar bu sularda yelken yaptık." diye konuştu.

Törene, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ile çok sayıda askeri personel, protokol üyeleri ile yarışmacılar katıldı.

Organizasyonda Deniz Kuvvetleri Kupası'nı Fenerbahçe 1 kazandı.

IRC-0 kategorisinde Arkas, IRC-1 kategorisinde Fenerbahçe 1, IRC-2 kategorisinde Gain Orange Sailing Team, IRC-3 kategorisinde Zamazingo teknesi ile ekipleri birinci oldu.

Dereceye girenlere kupa ve madalyalarının verildiği törende, müzisyen İskender Paydaş konser verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 53. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Açık Deniz Yat Yarışı Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 53. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Açık Deniz Yat Yarışı Tamamlandı - Son Dakika
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