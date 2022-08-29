Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde Başpehlivan İbrahim Çiftçi oldu - Son Dakika
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Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde Başpehlivan İbrahim Çiftçi oldu

29.08.2022 11:43
Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde Başpehlivan İbrahim Çiftçi oldu

537. Kızıldağ Karakucak Güreşlerinde İbrahim Çiftçi başpehlivanlığı kazandı.

537. Kızıldağ Karakucak Güreşlerinde İbrahim Çiftçi başpehlivanlığı kazandı.

Adana'nın merkez ilçesi Karaisalı'ya bağlı 1650 rakımlı Kızıldağ Yaylası'nda bu yıl 537.'si düzenlenen karakucak güreşlerinde, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Bulgaristan, Azerbaycan, Gürcistan ülkelerinden gelen yaklaşık 800 güreşçi büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde kol bağladı.

Başpehlivanlık finalinde Çağrı Çiğdem'i yenen İbrahim Çiftçi başpehlivanlığı kazanırken, 17 bin TL'lik ödülün de sahibi oldu.

Ağalık seçimlerinde MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü gelecek yıl düzenlenecek organizasyonun güreş ağası seçildi.

Güreşler çerçevesinde 26 ve 27 Ağustos tarihinde düzenlenen şenliklerde sahne alan Azerin, İnci Mercan, Umut Sülünoğlu, Uğur Önür, Turgay Başyayla ve yerel sanatçılar ise şenliğe katılan vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattılar. - ADANA

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Kaynak: İHA

İbrahim Çiftçi, Karaisalı, Türkiye, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde Başpehlivan İbrahim Çiftçi oldu - Son Dakika

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