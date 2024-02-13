56 yaşındaki eski sevgilisini öldüren futbolcuya müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Spor

56 yaşındaki eski sevgilisini öldüren futbolcuya müebbet hapis cezası

28 yaşındaki eski İtalyan futbolcu Giovanni Padovani'nin 56 yaşındaki eski sevgilisini bahçe ekipmanıyla vahşi bir şekilde öldürmesine ilişkin dava dün görüldü. Padovi'ye müebbet hapis cezası verildi.

13.02.2024 10:09  Güncelleme: 10:26
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2022 yılında futbol kariyerini bitiren 28 yaşındaki eski İtalyan futbolcu Giovanni Padovani'nin 56 yaşındaki eski sevgilisini bahçe ekipmanıyla vahşi bir şekilde öldürmesine ilişkin dava dün görüldü. Padovi'ye müebbet hapis cezası verildi.

BAHÇE EKİPMANIYLA ÖLDÜRDÜ

İtalya'nın kuzeyindeki Bologna'da 23 Ağustos 2022'de yaşanan olayda Matteuzzi Padovani'nin kendisini takip ve tehdit ettiğini söylemiş ve bu durumdan rahatsızlık duyduğunu açıklamıştı. Fakat takıntılı adam Ağustos'ta kadının Dell'Arcoveggio Caddesi'ndeki evinin yakınlarındaki bir bahçede eline aldığı bahçe eşyası ile kadına saldırdı. Kadın feci şekilde can verdi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Giovanni Padovani'nin davası dün görüldü. İtalyan yargısı hem kadını takip ettiği hem de öldürdüğü için Padovani'ye müebbet hapis cezası verdi.

56 yaşındaki eski sevgilisini öldüren futbolcuya müebbet hapis cezası
Giovanni Padovani
56 yaşındaki eski sevgilisini öldüren futbolcuya müebbet hapis cezası
Matteuzzi Padovani
56 yaşındaki eski sevgilisini öldüren futbolcuya müebbet hapis cezası
Matteuzzi Padovani
56 yaşındaki eski sevgilisini öldüren futbolcuya müebbet hapis cezası
Matteuzzi Padovani
56 yaşındaki eski sevgilisini öldüren futbolcuya müebbet hapis cezası
Alper Kızıltepe
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