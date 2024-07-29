Sinop\'ta 57. Dikmen Yağlı Güreşleri ve Sırık Kebabı Festivali Gerçekleşti

Spor

Sinop'ta, 57.Dikmen Sırık Kebabı ve Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Mustafa Doğan Özkaya oldu.

'Karadeniz'in Kırkpınar'ı olarak bilinen 57. Dikmen Yağlı Güreşleri ve Sırık Kebabı Kültür Festivali büyük bir katılımla gerçekleşti. Bu yıl 57'ncisi düzenlenen Dikmen Yağlı Güreşleri ve Sırık Kebabı Kültür Festivali, Dikmen Şehit Ercüment Türkmen Güreş Alanı'nda düzenlendi. Festivalde 330 güreşçi kendi sıkletlerinde mücadele verdi.

Geleneksel 57.Dikmen Yağlı Güreşleri ve Sırık Kebabı Kültür Festivali sırık kebaplarının yapıldığı yerdeki esnafların ziyaretiyle başladı. Dikmen Kaymakamı Ozan Civelek ve Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar, Dikmen Dernekler Federasyonu Genel Başkanı ve yönetimi, Dikmenli iş insanları ilk olarak sırık kebabı esnaflarını gezdiler. Daha sonra ise toplu halde kortej halinde önde büyük Türk bayrağı ile birlikte davul-zurna eşliğinde Dikmen Şehit Ercüment Türkmen Güreş Alanına gelindi.

Program saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Din görevlisinin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından güreşlere start verildi. Minik güreşçilerin diğer güreşçilerin müsabakaları güreş alanına gelenleri mest etti. Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar, festivalin açılış konuşmasını yaptı. Dikmen Kaymakamı Ozan Civelek konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Sinop Valisi Mustafa Özarslan ise "Dikmen'de 57'ncisini düzenleyerek ata sporumuz güreşin nesilden nesile aktarılmasına katkı sağlayan başta Belediye Başkanımız Adnan Acar olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Geleneksel olarak yapılan keşkek vatandaşlara dağıtıldı. Kurulan stantlarla panayır havasında geçen festivale, Sinop ve çevre illerden yaklaşık 20 bin kişi akın etti. Festivale katılan yüzlerce kişi güreşe ve sırık kebabına doydu.

330 güreşçinin katıldığı müsabakalarda Başpehlivan Mustafa Doğan Özkaya, ikinci Bekir Eryücel, üçüncü Feyzullah Aktürk ve Ahmet Serbest oldu. Güreşlerde Başpehlivan Özkaya'nın madalyasını Vali Mustafa Özarslan'ın isteği üzerine Kore Gazisi 87 yaşındaki Osmanoğlu Kazım Kapıcı taktı. - SİNOP