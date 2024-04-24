59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Marmaris-Bodrum etabının startı verildi - Son Dakika
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Spor

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Marmaris-Bodrum etabının startı verildi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) Marmaris-Bodrum etabı başladı. 25 takım ve 168 sporcu ile Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Atatürk Meydanı'ndan start alan 137.9 kilometrelik etap, Marmaris'ten geçerek Bodrum Konacık Mahallesi'nde sona erecek. Yarış, yarın Bodrum - Kuşadası etabıyla devam edecek.

24.04.2024 19:04
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- 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Marmaris- Bodrum etabının startı verildi

MUĞLA - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) Marmaris-Bodrum etabı başladı.

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 4. etabı olan 137.9 kilometrelik Marmaris - Bodrum etabının startı, 25 takım ve 168 sporcu ile Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Atatürk Meydanı'ndan verildi. Sporcular, Atatürk Meydanı'nda kurulan podyuma çıkarak duygularını anlatıp, imza dağıttı.

Türkiye Bisiklet federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İl Gençlik ve Spor Müdürü Kazım Açıkbaş ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cem Tuncel'in birlikte start bayrağını indirmesiyle başlayan yarış, Marmaris'ten Akyaka, Akbük, Ören, Çiftlik, Bodrum merkezden geçerek, Bodrum Konacık Mahallesi'nde sona erecek.

Tour of Türkiye, yarın Bodrum - Kuşadası etabıyla devam edecek.

Kaynak: İHA

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