59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nun ikinci etabı tamamlandı

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Cumhurbaşkanlığı himayesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye 2024) ikinci gününde 190,6 kilometrelik Kemer-Kaş (Kalkan) etabı gerçekleşti. Kemer Saat Kulesi önünden startı verilen ikinci etabı, 4: 43: 15'lik derecesiyle World Team Astana Qazaqstan takımından Alman bisikletçi Max Kanter kazandı.

171 sporcunun katıldığı Tour of Türkiye 2024'ün ikinci etabı, Kaş'a 27 kilometre uzaklıkta yer alan Kalkan Mahallesi'nde tamamlandı. Etabın ardından Kalkan'da madalya töreni düzenlendi.

Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan'ın da katıldığı törende, dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından madalya ve çiçek takdim edildi. Başkan Erol Demirhan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Organizasyonun, Kaş ilçesinin tarihi ve kültürel zenginliklerini yansıtmak ve tanıtmak açısından önemine değinen Başkan Demirhan, "Burada önemli plajlarımızdan Kaputaş'ın ve ilçemizin diğer güzelliklerini, yarışçıların ve ekran başında bu organizasyonu izleyen hemşehrilerimizin keyifli bir zaman geçirdiğini düşünüyorum" dedi.

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 28 Nisan'da İstanbul-İstanbul etabıyla sona erecek. - ANTALYA