6 eksik var: Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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6 eksik var: Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu

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Fenerbahçe'de yarın Adana Demirspor ile deplasmanda oynanacak olan lig maçının kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerin Adana kafilesinde 22 kişi yer alırken, 6 da eksik bulunuyor.

18.01.2025 16:57
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında ligin dibine demir atan Adana Demirspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu belli oldu.

6 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde 6 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek ve Dominik Livakovic'in yanı sıra gribal enfeksiyon geçiren Allan Saint Maximin Adana kafilesinde yer almadı. Ayrıca teknik direktör Jose Mourinho'nun kararıyla Samet Akaydin da kadroya alınmadı.

FENERBAHÇE'NİN A. DEMİRSPOR MAÇI KADROSU

Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor;

İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

6 eksik var: Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında son sırada yer alan Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak 19 Ocak Pazar günü (yarın) saat 19.00'da başlayacak.

6 eksik var: Fenerbahçe\'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Dominik Livakovic, İsmail Yüksek, Samet Akaydın, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 6 eksik var: Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Çelikk:
    Yarın Banko Fenerbahçem kazanır puan farkı 6 ya düşer 25 8 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    yeni varla beraber halkımızla alacaz ama şikesaray kaybetti tim Türkiye şike yaptığını doğruladı 9 15 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    puşt saray balon patladı 12 8 Yanıtla
  • Çelikk:
    ferhat kardeş Beşiktaş şampiyon olamazsa fenerbahçe olsun diye Bilirsin 2 7 Yanıtla
  • Sener Demir:
    BÜYÜK GALATASARAY’IMIN PUAN KAYBETTİĞİ HAFTA DA BUNLAR PUAN KAYBEDER DEMEDİ DEME İBRAHİM, 4 4 Yanıtla
  • Serkan Çopur:
    Bir fenerli olarak diyorum ki sonuç : 1-2 2 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çelik çok değişik bilir çocuksun senin çocukluğuna insek içinden kocaman BEŞİKTAŞ çıkacak 0 4 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    ne eksik ama :) bunları oyuncudan mı sayıyorsunuz ? 4 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    helal maç nasıl kazanılır yarın açın izleyin 0 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çelik seni severim kardeşimsin 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: 6 eksik var: Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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