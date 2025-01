6 eksik var: Fenerbahçe\'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Spor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında ligin dibine demir atan Adana Demirspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu belli oldu.

6 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde 6 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek ve Dominik Livakovic'in yanı sıra gribal enfeksiyon geçiren Allan Saint Maximin Adana kafilesinde yer almadı. Ayrıca teknik direktör Jose Mourinho'nun kararıyla Samet Akaydin da kadroya alınmadı.

FENERBAHÇE'NİN A. DEMİRSPOR MAÇI KADROSU

Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor;

İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında son sırada yer alan Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak 19 Ocak Pazar günü (yarın) saat 19.00'da başlayacak.