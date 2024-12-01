6. Gazi Yarı Maratonu'nda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı - Son Dakika
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6. Gazi Yarı Maratonu'nda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı

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- 6. Gazi Yarı Maratonu'nda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı Gaziantep'te bin 115 profesyonel atlet ve 25 bin sivil vatandaşın katılımıyla düzenlenen 6. Gazi Yarı Maratonu'nda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

01.12.2024 16:41  Güncelleme: 16:45
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- 6. Gazi Yarı Maratonu'nda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bin 115 profesyonel atlet ve 25 bin sivil vatandaşın katılımıyla düzenlenen 6. Gazi Yarı Maratonu'nda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Gaziantep'te düzenlenen 6. Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'na 24 farklı ülkeden 142 yabancı sporcu ile 53 farklı şehirden 973 Türk sporcu katıldı. Toplamda 10 kilometrelik parkurda 728, 21 kilometrelik parkurda ise 387 sporcu mücadele etti. Katılımcılar arasında 836 erkek ve 279 kadın sporcu yer aldı. Maraton sonunda dereceye giren sporculara ödül ve hediyeleri ise Onat Kutlar Sahnesi'nde düzenlenen törenle takdim edildi.

Dereceye giren sporcular belli oldu

Maratonda 21 kilometre genel klasman erkekler kategorisinde Sezgin Ataç birinci olurken, Hüseyin Can ikinci ve Ersin Tekal ise üçüncü oldu. Kadınlarda Dilek Öztürk birinci, Pınar Demir ikinci ve Özge Çolak ise üçüncü sırayı elde etti. 21 kilometre kategorisinde erkek sporcular, yaş gruplarına göre 9 kategoride yarışarak toplam 27 kupa kazandı. Kadın sporcular ise 7 kategoride mücadele edip 21 kupa aldı. Ayrıca takım yarışmalarında kadınlar ve erkekler kategorilerinde toplam 6 kupa sahiplerini buldu. Genel Klasman kategorisinin olmadığı 10 kilometre koşusunda kadınlar ve erkekler 11'er kategoride yarıştı. Bu yarışta da dereceye giren sporculara toplam 66 kupa dağıtıldı.

Sporcular ödül ve hediyelerini Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Nihat Bağcı, Asbaşkanı Özür Ulupınar, Gençlik Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı takdim etti.

Tören sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleri, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

6. Gazi Yarı Maratonu\'nda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı
Kaynak: İHA

Gaziantep, Etkinlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 6. Gazi Yarı Maratonu'nda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı - Son Dakika

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