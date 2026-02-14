6 gollü nefes kesen düello! Sivasspor galibiyeti 90+6\'da kaçırdı

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sivasspor ile Vanspor karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele, 3-3 berabere bitti.

SİVASSPOR 90+6'DA YIKILDI

Sivasspor'un golleri 8. dakikada Aaron Appindangoye ve 28 ile 32. dakikada Rey Manaj'dan geldi. Vanspor'a beraberliği getiren golleri ise 30 ve 68. dakikada Kenneth Obinna Ma ve 90+6. dakikada Ensar Çavuşoğlu kaydetti.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Sivasspor'un başında ilk maçına çıkan teknik direktör İsmet Taşdemir, aldığı bu puanla birlikte 31 puana yükseldi. Vanspor ise 35 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Sivasspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Vanspor ise Bodrum FK'yi konuk edecek.