61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Çeşme'den Start Alacak

(İZMİR) - 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bu yıl ilk kez Çeşme'den başlayarak Ankara'da tamamlanacak. Turun açılış etabı, yarın saat 10.50'de Çeşme Kalesi önünden start alarak Selçuk'ta Selçuk Kalesi önünde finişe ulaşacak.

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Çeşme'de gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını belirtti. Müftüoğlu, "Yarın startını vereceğimiz organizasyon öncesinde büyük bir heyecan içerisindeyiz. Çeşme, bugüne kadar turun önemli etap finişlerine ev sahipliği yapmıştı; ancak bu yıl ilk kez start noktası olmasıyla ayrı bir anlam kazanıyor. Bu başlangıcın, ilçemizin ve ülkemizin tanıtımına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Artık bu organizasyon, yalnızca etaplarıyla değil, Çeşme'den başlayıp Ankara'da tamamlanan güçlü bir hikaye olarak anılacak" dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de konuşmasında şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun startının ilk kez Çeşme'den veriliyor olması bizler için ayrı bir anlam taşıyor. Bugüne kadar çoğunlukla kapanışına ev sahipliği yaptığımız bu büyük organizasyonun başlangıç noktasında yer almak, Çeşme adına önemli bir gurur kaynağıdır. Öte yandan, bu yıl 15'incisini gerçekleştirdiğimiz Alaçatı Ot Festivali'nin ilk kez uluslararası bir kimlik kazanmasıyla birlikte, Çeşme'miz çok kıymetli bir döneme tanıklık ediyor. Dünya Şefler Birliği iş birliğiyle 23 ülkeden 50 şefi ağırladığımız bu festivalde, Ege mutfağını ve ot kültürümüzü dünyaya tanıtma fırsatı buluyoruz. Böyle bir dönemde, böylesine prestijli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmak bizler için ayrı bir mutluluk. 23 takımdan 161 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek bu önemli turda, ilçemizden başlayarak ülkemizin dört bir yanına uzanacak yolculukta tüm sporcularımıza kazasız, belasız ve başarılarla dolu bir yarış diliyorum. Çeşme olarak, sporun ve sporcunun her zaman yanında olmayı ilke edindik. Bu anlayışla, birçok federasyonun organizasyonlarını ilçemizde gerçekleştirmek istemesi bizler için ayrıca gurur verici. Bu organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere, Türkiye Bisiklet Federasyonu'na ve katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, centilmence ve heyecan dolu bir yarış olmasını temenni ediyorum."

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı da "İlk kez Çeşme'den başlayarak başkentimiz Ankara'da sona erecek bu büyük organizasyonun startına ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Çeşme, turizmle öne çıkan bir ilçemiz. Ancak son yıllarda, başta deniz sporları olmak üzere bisiklet, koşu ve farklı branşlarda düzenlenen organizasyonlarla sporun da önemli merkezlerinden biri haline geliyor. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu değerli organizasyon da bu dönüşümün en güçlü örneklerinden biri. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun; spor turizmine, ilçemizin ve ülkemizin uluslararası tanıtımına önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Temennimiz; Çeşme'nin artık sadece yaz aylarında deniz, kum ve eğlenceyle değil, bahar aylarında sporla, rüzgarıyla, sörfüyle, yelkeniyle ve bisikletiyle de anılmasıdır" dedi.

İzmir Vali Yardımcısı Erkan Karahan da şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 61'incisi düzenlenen, uluslararası alanda büyük ilgi gören ve her geçen yıl daha da profesyonelleşen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na İzmir ili olarak ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet ve gurur duyuyoruz. Çeşme'den başlayıp Selçuk'ta sona erecek ilk etap kapsamında, Sayın Valimizin koordinasyonunda, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte organizasyonun sorunsuz ve başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için yoğun bir hazırlık süreci yürüttük. Başta Türkiye Bisiklet Federasyonu olmak üzere emeği geçen herkese bu vesileyle teşekkür ediyorum. Dört ilçemizden geçecek olan bu önemli etapta mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyor; yarışın sağlıklı, güvenli, kazasız ve centilmence tamamlanmasını temenni ediyorum. Bu büyük organizasyonun ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."