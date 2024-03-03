63 Yaşındaki Murat Sağlam, Türkiye Masterler Salon Atletizm Şampiyonası\'nda Türkiye Rekoru Kırdı

İzmir'de emeklilik sonrası hobi olarak başladığı atletizmde çok sayıda madalya kazanan 63 yaşındaki Murat Sağlam, geçirdiği açık kalp ve prostat kanseri ameliyatlarına rağmen pes etmeyerek Bursa'da takımıyla katıldığı Türkiye Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'nda yaş grubunda Türkiye rekorunu kırmayı başardı.
Gaziemir ilçesinde yaşayan Murat Sağlam, gençlik çağlarında ilgilendiği atletizmde çeşitli dereceler elde etti. İş hayatına atıldıktan sonra spordan uzaklaşan Sağlam, emekliliğin ardından kızıyla yeniden koşmaya başladı.
Atletizme tutkuyla bağlanan, ülke genelinde çok sayıda yarışta dereceler elde eden Sağlam, 2018'de kalp damarlarının tıkalı olduğu teşhisiyle üzüntü yaşadı. Açık kalp ameliyatı geçirerek sağlığına kavuşan Sağlam, ertesi yıl prostat kanseri olduğunu öğrendi. Yine ameliyat masasına yatan Sağlam, kanseri yendikten sonra doktor izniyle koşuya devam etti.
Bursa'da 24-25 Şubat'ta gerçekleştirilen Türkiye Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'na katılan Sağlam, 60 yaş grubu 4x200 metre bayrak yarışında takım arkadaşları Mücteba Apaydın, Mustafa Hancıoğlu ve Abdullah Sevinç ile birlikte 1: 59.34'lük dereceyle birinci oldu ve Türkiye rekorunu kırdı. Bireysel koşuda da 60 metrede Türkiye ikincisi olan Sağlam, 200 metrede ise Türkiye 3'üncüsü olmayı başardı.
"Bende 10'a yakın ameliyat var. İlginç bir vakayım"
Antrenmanlarını Halkapınar Seha Aksoy Atletizm Pisti'nde sürdüren Murat Sağlam, AA muhabirine, koşunun kendisi için hayatın anlamı olduğunu söyledi.
20'li yaşlarda katıldığı yarışlarda madalyalarının bulunduğunu, 30 yıl aranın ardından derece yapmaya devam ettiğini anlatan Sağlam, dolabında 100'den fazla madalyasının bulunduğunu kaydetti.
Sağlam, 2018'de damar tıkanıklığı çıkınca koşamamaktan korktuğunu dile getirerek, şöyle konuştu:
"Bana 'Ameliyat olman lazım.' dediler. 'Senin koşmaman lazım, koşarsan ölürsün.' dediler. 1 hafta önce koştuğumu, şampiyon olduğumu söyledim. 'Sen görmedin mi, top sahasında futbolcular düşüyor, ölüyor.' dediler. Beni korkuttular, mecburen ameliyat oldum. 3 damarım tıkalıymış. 'Koşamayacağım.' diye oturdum ağladım. Göğsümden açıp kalbimi 5 saat durdurdular. Ameliyattan sonra tekrar kalbimi çalıştırdılar."
Kalp ameliyatı sonrası prostat kanserini de yendiğini anlatan Sağlam, "Daha kanser olduğumu öğrenir öğrenmez 10 yıl ömür verdiler bana. Ameliyat olup kanserli parçayı aldırdım. Hatta daha önce 4 tane kasık, 1 tane göbek fıtığı ve bir safra kesesi ameliyatı da olmuştum. Bende 10'a yakın ameliyat var. İlginç bir vakayım. Bu vaziyette de hala sahalardayım." dedi.
Kalp dahil tüm ameliyatlara rağmen koşmaya devam ettiğini anlatan Sağlam, doktorlara ameliyat öncesi koşmasına engel durum olup olmadığını sorduğunu vurgulayarak, "Koşmama engelse ameliyat bile olmak istemiyorum, öyle yaşarım. Ben atletizmi çok seviyorum. 'Bana belge verir misin, yazılı belge yoksa beni koşturmazlar.' dedim, doktor da verdi. Hakemlere gösterip yarışlara katılıyorum." diye konuştu.
Sağlam, yaptığı araştırmalarda açık kalp ameliyatı olduktan sonra yarışlara katılıp derece alan kimseye rastlamadığını belirterek, ömrünün sonuna kadar koşacağını sözlerine ekledi.
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