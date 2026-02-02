7-0\'lık maça damga vuran an! Amedsporlu futbolcu da saçlarını ördü

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor, 23. hafta maçında sahasında Adana Demirspor'u 7-0 mağlup ederek puanını 46'ya yükseltti ve yeniden liderliğe çıktı.

SEREMONİDE DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Karşılaşma öncesinde her iki takım futbolcuları ve hakemler, "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" pankartıyla sahaya çıktı. Verilen mesaj tribünlerden alkış aldı.

ÇEKDAR ORHAN'DAN GOL SONRASI HAREKET

Mücadelede gol atan Amedsporlu Çekdar Orhan, attığı golün ardından saçlarını örmesiyle dikkat çekti. Orhan'ın bu hareketi, maçın öne çıkan anları arasında yer aldı.

CEZA ALMIŞLARDI

TFF 1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, sosyal medya hesabında yaptığı "saç örgüsü" paylaşımı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.

PFDK'nın aldığı kararda Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'ne 802 bin lira para cezası, Kulüp Başkanı Nahit Eren'e de 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

PFDK'nın aldığı karar şöyle:

"Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, 22.01.2026 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (Instagram) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar ve İdeolojik Propaganda nedeniyle FDT'nin 38/1-b, 42/4., 42/2. ve 10/2. maddeleri uyarınca 802.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Amed Sportif Faaliyetler Kulübün Başkanı Nahit Eren'in, 22.01. 2026 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (Instagram) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

İşte o anlar;