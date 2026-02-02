7-0'lık maça damga vuran an! Amedsporlu futbolcu da saçlarını ördü - Son Dakika
7-0'lık maça damga vuran an! Amedsporlu futbolcu da saçlarını ördü

02.02.2026 09:59
TFF 1. Lig'de Amedspor, evinde Adana Demirspor'u 7-0 yenerek liderliğe yükseldi. Amedsporlu Çekdar Orhan, attığı gol sonrası saçlarını örerek dikkat çekti. Bu galibiyetle Amedspor puanını 46'ya çıkardı ve liderliğe yükseldi.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor, 23. hafta maçında sahasında Adana Demirspor'u 7-0 mağlup ederek puanını 46'ya yükseltti ve yeniden liderliğe çıktı.

SEREMONİDE DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Karşılaşma öncesinde her iki takım futbolcuları ve hakemler, "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" pankartıyla sahaya çıktı. Verilen mesaj tribünlerden alkış aldı.

ÇEKDAR ORHAN'DAN GOL SONRASI HAREKET

Mücadelede gol atan Amedsporlu Çekdar Orhan, attığı golün ardından saçlarını örmesiyle dikkat çekti. Orhan'ın bu hareketi, maçın öne çıkan anları arasında yer aldı.

CEZA ALMIŞLARDI

TFF 1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, sosyal medya hesabında yaptığı "saç örgüsü" paylaşımı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.

PFDK'nın aldığı kararda Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'ne 802 bin lira para cezası, Kulüp Başkanı Nahit Eren'e de 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

PFDK'nın aldığı karar şöyle:

"Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, 22.01.2026 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (Instagram) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar ve İdeolojik Propaganda nedeniyle FDT'nin 38/1-b, 42/4., 42/2. ve 10/2. maddeleri uyarınca 802.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Amed Sportif Faaliyetler Kulübün Başkanı Nahit Eren'in, 22.01. 2026 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (Instagram) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

İşte o anlar;

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Apple User Apple User:
    yazıklar olsun ; TFF süresiz futboldan men cezası vermeli . 121 45 Yanıtla
  • fatih mazlum fatih mazlum:
    Futboldan men atmek icin daha ne bekliyor tff 59 22 Yanıtla
    Hakan as Hakan as :
    Makarnanınızın bitmesini bekliyor :) 18 10
  • Necati Sarıdağ Necati Sarıdağ:
    Sen saçını örmeye devam et. 52 22 Yanıtla
    Murat Türk Murat Türk:
    ne anlamda söyledininiz iyimi kötümü inşallah kötüdür 7 13
  • 535353 535353:
    evladım mesleğini icra et boş işlerden uzak dur 20 6 Yanıtla
  • pol1qaz789 pol1qaz789:
    Futboldan men edin, saçlarını uzatsın. Bol bol örsün.. İşini yapsan daha iyi olmaz mı 1 2 Yanıtla
    Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
