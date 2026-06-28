7'li Ragbi Erkek Milli Takımı, 2026 Avrupa Trophy Serisi'nin Moldova'da düzenlenen ikinci etabını 3. sırada tamamladı.
Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre başkent Kişinev'deki organizasyonda milli takım, yarı finalde İsviçre'ye 42-7 mağlup oldu.
Ay-yıldızlılar, üçüncülük maçında ise İsveç'i 26-10 yenerek bronz madalya elde etti.
Son Dakika › Spor › 7'li Ragbi Milli Takımı'ndan Bronz Madalya - Son Dakika
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