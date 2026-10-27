7 maçlık yenilgi serisindeki Samsunspor, Başakşehir deplasmanı hazırlığına başladı - Son Dakika
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7 maçlık yenilgi serisindeki Samsunspor, Başakşehir deplasmanı hazırlığına başladı

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7 maçlık yenilgi serisindeki Samsunspor, Başakşehir deplasmanı hazırlığına başladı
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Samsunspor, 1 Kasım Pazar günü deplasmanda Başakşehir FK ile oynayacağı 10. hafta maçının hazırlıklarına günün ilk antrenmanıyla başladı. Ligde üst üste 7 maçını kaybeden kırmızı-beyazlılarda Afonso Sousa kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, ligin 10. haftasında karşılaşacağı Başakşehir FK maçının hazırlıklarına başladı. Kırmızı-beyazlılar günü çift antrenman ile tamamlayacak.

Ligde üst üste oynadığı 7 maçı da kaybeden Samsunspor, Adnan Süvari Sezonu'nun 10. haftasında, 1 Kasım Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Başakşehir FK maçının hazırlıklarına, Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanıyla başladı. Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, fitness salonunda yapılan rejenerasyon çalışmasıyla başladı. Ardından çim sahada koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden idman, duran top organizasyonlarına yönelik çalışmalarla tamamlandı.

Samsunspor, Başakşehir FK karşılaşmasının hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

Öte yandan bir süredir sakatlığı nedeniyle takımla birlikte olamayan Celil Yüksel, antrenmanda yer aldı. Amed SF maçında kırmızı kart gören Afonso Sousa, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları sebebiyle bir süredir takımdan uzak kalan Emre Kılınç ve Fatih Kaya'nın durumunun ise maç saatine kadar netleşeceği belirtildi.

Kaynak: İHA
BaşakşehirSamsunsporPazarSporSon Dakika

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