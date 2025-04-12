7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda 3. Etap Tamamlandı - Son Dakika
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7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda 3. Etap Tamamlandı

7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu\'nda 3. Etap Tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı 7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda 3. etap, Tarsus'tan başlayıp Ayvagediği Yaylası'nda sona erdi. Yarışta Stefan de Bod birinci olurken, toplamda yaklaşık 325 kilometre pedal çevrildi.

12.04.2025 18:21  Güncelleme: 18:24
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 7.'sine ev sahipliği yaptığı Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda 3. gün etabı başarıyla tamamlandı. Yarışmaya, Tarsus Gençlik Kampı'ndan başlayan yarışçılar, Çamlıyayla'dan geçerek, Toroslar ilçesindeki Ayvagediği Yaylası'nda turlarını sonlandırdı. Güzergah boyunca karşılaştıkları 3 zorlu tırmanış noktasını başarıyla aşan yarışçılar, 3 gün boyunca yaklaşık 325 kilometreyi geride bıraktı.

Dünyanın pek çok ülkesinden sporcu ve sporseverin ilgi gösterdiği 7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun 3. etabı Tarsus'taki Gençlik Kampı'ndan başladı. Yemyeşil doğası ve serin havasıyla meşhur Çamlıyayla'dan geçen sporcular, Toroslar ilçesinin Ayvagediği Yaylası'nda turlarını noktaladı. Güzergahlarında 3 tırmanış noktası bulunan yarışın en zorlu etabında 104.6 kilometre pedal çeviren sporcular, 3 gün boyunca yaklaşık 325 kilometreyi geride bıraktı. Her bir etapta dağları, dereleri, ormanları aşan sporcular değişen coğrafi yapılar itibarıyla hem zorlu, hem de büyüleyici bir parkur deneyimi yaşarken, kentin tarihini ve doğal güzelliklerini de yakından görme fırsatı buldu.

7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda 3. etabın birincisi birincisi Stefan de Bod olurken, Dawit Yemane ikinci ve Lennert Teugels ise üçüncü geldi. Startını Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Uyan, Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın'ın verdiği 3. etap yarışında dereceye giren sporculara madalyalarını Türkiye Bisiklet Federasyon Başkan Vekili Fikret Hayali takdim etti. Dereceye giren sporculara mayolarını ise Gökayaz, Taşkın ve Ayvagediği Mahalle Muhtarı Ayhan Gümeli teslim etti.

Stefan de Bod: "Sarı mayoyu korumak için elimizden geleni yapacağız"

3. etapta genel kategoride birinci olan Stefan de Bod, parkurun çok güzel geçtiğini belirterek, "Yarış çok eğlenceliydi. Yarın sprinter etabı olacak. Sarı mayoyu korumak için elimizden geleni yapacağız. Çok iyi bir takımımız var" dedi. Mersin'e ilk defa geldiğini ifade eden Bod, "Türkiye'nin yemekleri çok iyi, her şey çok güzel. Çok büyük keyif aldım" diyerek, organizasyona emek verenlere teşekkür etti.

Organizasyonun 4. ve son etabında yarın sporcular, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp, İsmet İnönü Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Mersin İdmanyurdu Meydanı ve Babil Kavşağı arasındaki güzergahı takip ederek Özgecan Arslan Barış Meydanı'nda sona erecek yarışta mücadele edecek. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda 3. Etap Tamamlandı - Son Dakika

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