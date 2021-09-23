Salon: Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Yılmaz Duman
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Mirza Lagumdzija, Efe Mandıracı, Halit Kurtuluş, Mustafa Cengiz (Caner Dengin)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Caner Çiçekoğlu, Gökhan Gökgöz, Fatih Eren, Burakhan Tosun, Berk Dilmenler, Bahov ( Ahmet Karataş, Burhan Zorluer)
Setler: 25-17, 25-21, 25-23
Süre: 75 dakika (22, 26, 27)
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın ikinci maçında Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Turnuva yarın saat 14.00'teki Altekma-Arkas Spor ve saat 17.00'deki Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edecek.
Kaynak: AA
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