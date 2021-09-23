Simya Metal 7. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

Turnuva yarın saat 14.00'teki Altekma-Arkas Spor ve saat 17.00'deki Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edecek.

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