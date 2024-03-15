76 Yaşındaki Milli Master Atlet Ali Demirhan, Dünya Şampiyonluğu Hedefliyor

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda 59 yılda 100'den fazla madalya kazanan 76 yaşındaki Konyalı milli master atlet Ali Demirhan, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.
Konya'da, başarılarından dolayı koşu parkurlarında "Rekortmen dede" olarak da tanınan emekli astsubay Demirhan, 1965'te askeri lisede kazandığı 3 bin metre koşusunun ardından atletizme gönül verdi, emekliliğinden sonra da masterler klasmanında şampiyonalara katılmaya devam etti.
Avrupa'da ve Türkiye'de birçok rekorun sahibi olan Demirhan, son olarak şubatta Bursa'da düzenlenen Türkiye Masterler Salon Şampiyonası'nda 75 yaş kategorisinde 400, 800, 1500 ve 3 bin metre parkurlarında koştu. Dört kategoride de şampiyon olan Demirhan, 800, 1500 ve 3 bin metrede Türkiye rekoru kırdı.
Kariyerine yeni başarılar ekleme hedefiyle koşan Demirhan, 2024 Dünya Masterler Pist Şampiyonası'na hazırlanıyor.
Yaşıtlarına göre daha dinç olmasını spora borçlu
Demirhan, AA muhabirine, düzenli spor, mutlu aile hayatı ve sağlıklı beslenme sayesinde 76 yaşında olmasına rağmen hiçbir rahatsızlığının bulunmadığını söyledi.
Sağlığı el verdikçe milli formayı gururla taşımaya devam edeceğini aktaran Demirhan, hedefinde daha birçok şampiyonluk olduğunu dile getirdi.
Demirhan, yaşıtlarıyla kendini kıyasladığında düzenli sporun ve hareketli yaşamın kendisine kattıklarını daha iyi anladığına dikkati çekerek, "Yaşıtlarımı görüyorum, kulaklık takıyorlar, kalp ameliyatı olmuşlar, kansere yakalanmışlar, kemik erimeleri var. Ben de öyle bir şey yok. Arkadaşlarımızla bir araya gelince bir onlara bakıyorum, bir de kendime bakıyorum, kendimi sanki bir gençle güreşecek gibi hissediyorum. Bunu da spora borçluyum." ifadelerini kullandı.
"Antrenman programını harfiyen tatbik ediyorum"
Bu yaz dönemindeki üç önemli şampiyonaya katılmak ve yeni dereceler elde etmek için hazırlandığını anlatan Demirhan, şöyle konuştu:
"Temmuzda Türkiye Şampiyonası'nda 1500 ve 2 bin metre engelli parkurunda koşacağım. 65 ve 70 yaş 2 bin engelli Türkiye rekoru bana ait. İnşallah 75 yaş rekorunu da kırmak istiyorum. Sonrasında ağustosta İsveç'te Dünya Şampiyonası var. Karabağ'da da eylülde Balkan Şampiyonası var. Hedefim oralara gidip şampiyon olmak. Kürsüye çıkıp bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum."
Demirhan, Dünya Şampiyonası için özel bir hazırlık programı uyguladığını belirterek, şunları kaydetti:
"Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde atletizm antrenörü Aysel Soydan diye bir hanım kızımız var. O bana program veriyor. Ben de emekli asker olduğum için antrenman programını harfiyen tatbik ediyorum. Sabah namazından sonra 2 saat koşarım. Sabah koşamazsam ikindi koşarım. Haftanın 6 günü antrenman yapar, pazar günü dinlenirim. Yeşilliklerle, et ve balıkla düzenli besleniyorum. Bu sayede birincilikler elde ediyorum."
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