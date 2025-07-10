8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası\'nın açılış seremonisi yapıldı

Edirne'de, 15 Temmuz şehitleri ve Filistin için düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 17 ülkeden 1300 sporcu katıldı.

Şampiyona dolayısıyla seremoni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sporcular, geçiş yaptı.

Ayrıca Çin ve Türk milli takımları gösteri gerçekleştirdi.

Yarın başlayacak şampiyonada taolu, sanda ve light sanda branşlarında minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde müsabakalar gerçekleştirilecek.

Şampiyona, 14 Temmuz'da sona erecek.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine, şampiyonaya dünyanın birçok ülkesinden sporcuların katıldığını söyledi.

Misafir ettikleri Çin Milli Takımı'nın şampiyona boyunca hem gösteriler sunacağını hem de müsabakalara katılacağını anlatan Akyüz, "Şampiyona sonrası Çin'den 3 sporcu kalacak ve milli takımımızı çalıştıracak. Wushunun vatanı olan Çin ile sıkı bir iş birliği yaptık. Türkiye'de 20 yılda çok yol katettik ve gelişim sürüyor. Türkiye bunun dünyada öncülüğünü yapmaya devam ediyor." dedi.

Akyüz, şampiyonanın 15 Temmuz şehitlerini anmak ve Filistin'e destek amacıyla düzenlendiğini vurguladı.

15 Temmuz'un önemli ve unutulmaması gereken bir tarih olduğunu dile getiren Akyüz, şunları kaydetti:

"15 Temmuz deyince hain darbe girişimi akla geliyor. Biz bu hainleri unutmuyoruz. Bu hainlerin hücrelerinin halen canlı olduğunu biliyoruz ve onlara karşı daima uyanık ve teyakkuzdayız, dikkatliyiz. 15 Temmuz şehitlerimizi, tüm şehitlerimizi ve Filistin'de, Gazze'de şehit olanları rahmet ve minnetle anıyoruz."