Balkan Wushu Şampiyonası, Şehitler Anısına Düzenleniyor

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, 8. Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Avrasya Kupası'nı 15 Temmuz şehitleri ile tüm şehitler anısına ve Filistin'e destek amacıyla düzenleyeceklerini söyledi.

Edirne'de 10-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 8. Balkan Şampiyonası ile Brezilya'daki Büyükler Dünya Şampiyonası öncesinde AA muhabirine açıklamada bulunan Akyüz, milli takımın Kayseri'deki kampının çok verimli geçtiğini belirtti.

Balkan Şampiyonası'nın özel bir anlam taşıdığını vurgulayan Akyüz, "Bu şampiyonayı, 15 Temmuz şehitleri ile tüm şehitlerimizin hatırasına ve Filistin'e destek amacıyla düzenliyoruz. 15 Temmuz denilince iki şey akla geliyor. Birincisi, bu vatana, millete kasteden hainler. İkincisi de bu vatanı, milleti savunmak için canını vermiş şehitlerimiz. Başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimizi, Gazze şehitlerini, Filistin'i unutmayacağız, unutturmayacağız. Her yıl bunun için bu şampiyonayı düzenli bir şekilde yapıyoruz. Bu yıl da inşallah sekizincisini, Balkan ülkelerine yakın olan Edirne'de icra edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonaya 1200 sporcunun müracaat ettiğini ve bu sayının artabileceğini ifade eden Akyüz, organizasyonun 10-14 Temmuz tarihleri arasında yapılmasının sebebinin de bu anma ve hatırlatma olduğunu dile getirdi.

"Türkiye, Avrupa'nın en iyisi"

Türkiye'nin wushu branşında Avrupa'nın zirvesinde yer aldığını aktaran Akyüz, şunları kaydetti:

"Türkiye, Avrupa'nın en iyisi. Bu yıl Avrupa Şampiyonası'na bilerek katılmadık. Çünkü Avrupa federasyonunda dörde bölünmüşlük var. İşte bu bölünmüşlük içerisinde biz en güçlü kanat olarak, bu kötü yönetime karşı mücadele ediyoruz. Balkan Şampiyonası'nın da onun için çok büyük bir önemi var. Bu ülkelerin hepsi bu şampiyonaya geliyor. 20'nin üzerinde ülkelerin katılımıyla inşallah bu şampiyonayı gerçekleştireceğiz. Rusya en güçlüydü ama daha sonra Türkiye bu üstünlüğü ele geçirdi. Açık Balkan Şampiyonası olduğu için sadece Balkan ülkeleri değil, diğer Avrupa ülkeleri de bu şampiyonaya katılıyor. En çok madalyayı, en çok şampiyonlukları tabii ki Türkiye alıyor."

Bu tür uluslararası organizasyonların sporcuların gelişimine büyük katkı sağladığını belirten Akyüz, "Uluslararası maçlar, her sporcunun hayalini kurduğu bir durumdur. Çocuklarımız ülkesini temsil etmenin heyecanını yaşıyorlar. Amacımız Türkiye'de wushunun daha çok gelişmesi. Zaten çok büyük bir gelişme gösterdi. Wushu kung fu, son 10 yılda Türkiye'nin en çok ilgi duyulan, en çok sporcuya sahip bir branşı haline geldi." ifadelerini kullandı.