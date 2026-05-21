8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da Başladı

8'inci Etnospor Kültür Festivali, İstanbul'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen festival, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen törenle başladı.

21-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek festivalin açılışı, Han Çadırı önünde öğrencilerin Gülbank geleneği eşliğinde gerçekleştirdiği gösteriyle yapıldı. Açılış programında ayrıca İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehteran Ekibi sahne aldı.

Festivalin açılışında konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Etnospor Kültür Festivali'nin kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, "Bu yıl yine burada 4 gün boyunca kültürümüzün zenginliklerini hep birlikte yaşayacağız. Çocuklarımızla, büyüklerimizle ailece bir arada geleceğin kokusunu, havasını soluyacağız. Dünyanın dört bir yanından gelen misafir sanatçıları, sporcuları ve kültür insanlarını burada ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.