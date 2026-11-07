8 mağlubiyet sonrası Konyaspor\'u 1-0 yenen Samsunspor Galatasaray\'dan puan hedefliyor

MİLLİ aranın ardından Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmada puan ya da puanlar almayı hedeflediklerini söyleyen Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Galatasaray maçı bizim için çok zor bir maç olacak. Galatasaray çok iyi bir takım ancak biz puan veya puanlar almak için gideceğiz" dedi.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Samsunspor evinde ağırladığı Tümosan Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, milli aranın ardından deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı için puan ya da puanlar almak istediklerini belirtti.

'8 MAÇIN SONUNDA BU GALİBİYET BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ'

8 mağlubiyetin ardından galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Çakır, "8 maçın sonunda bu karşılaşma bizim için çok önemliydi. Çok zorlu ve stresli bir maçtı. Sanki üzerimizden kamyon geçmiş gibiydi. Futbolcularımız da oldukça stresliydi. Çok iyi oynamadığımız ancak çok iyi mücadele ettiğimiz bir maç oldu. Galip geldik, çok mutluyuz. Buraya gelen bütün taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz. Bize müthiş destek verdiler. İnşallah bu çıkışımız böyle devam edecek. Bu galibiyeti başkanımıza ve taraftarlarımıza armağan ediyoruz. İnşallah bunun devamı mutlaka gelecektir. Milli araya girdik. Futbolcularımıza 3 gün izin verdik. Çarşamba günü takım toplanarak çalışmalarına devam edecek. Ondan sonraki hafta sonunda da Galatasaray ile oynayacağız. Çok zor bir maç olacak. Galatasaray çok iyi bir takım ancak biz puan veya puanlar almak için gideceğiz. Artık çıkışımızın olacağını söylemiştik. İnşallah bundan sonra da iyi mücadele edip iyi oynayarak puan ve puanları toplamaya devam edeceğiz" diye konuştu.