 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
88. Büyük Atatürk Koşusu'nda EGO Spor'dan Bahattin Üney Şampiyon - Son Dakika
Üye Girişi

88. Büyük Atatürk Koşusu'nda EGO Spor'dan Bahattin Üney Şampiyon

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 88. Büyük Atatürk Koşusu'nun erkeklerdeki şampiyonu EGO Spor'dan Bahattin Üney oldu. Koşu, yoğun yağış altında başladı ve Anıttepe'de tamamlandı. EGO Spor'un başarısıyla mutluluk duyuldu ve Bahattin Üney, zaferini Mansur Yavaş Başkan'a teşekkür ederek paylaştı. Yarışta birincilere 18 bin, ikincilere 16 bin, üçüncülere ise 14 bin para ödülü verildi.

88. Büyük Atatürk Koşusu\'nda EGO Spor\'dan Bahattin Üney Şampiyon
27.12.2023 - 17:49,
Abone Ol

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 88. Büyük Atatürk Koşusu'nun erkeklerdeki şampiyonu EGO Spor'dan Bahattin Üney oldu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yıl dönümü dolayısıyla 88. Büyük Atatürk Koşusu düzenlendi. Dikmen Keklikpınarı'ndan yoğun yağış altında başlayan yarışı sporcular Anıttepe'de tamamladı. Çeşitli yaş kategorilerinde yapılan ve soğuk havaya rağmen yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı koşuyu erkeklerde birinciliği 24.06.23'lük zamanıyla EGO Spor'dan Bahattin Üney elde etti.

EGO Spor'un başarılı olmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, "Şehit olan askerlerimizi rahmetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında yapılan 88. Büyük Atatürk Koşusu'nda EGO Spor'un birinci olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. EGO Spor olarak başarılarımız devam ediyor. İnşallah başarılarımız devam eder" diye konuştu.

Koşuyu birincilikle bitiren EGO Sporlu Bahattin Üney, şöyle konuştu:

"Çok mutlu, çok gururluyum. Çünkü benim için anlamı inanılmaz büyük bir yarış. Atamın buraya gelişinin 104. yılı daha önce üçüncü olmuştum şampiyon olmayı gerçekten çok istiyordum. Çok çalıştım, Allah'a çok şükür şampiyon oldum. Bana tüm desteğiyle yardımlarıyla maddi ve manevi yanımda olan Mansur Yavaş Başkan'ıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki var. Bu yaşta şampiyon olmak gurur verici."

Birincilere 18 bin, ikincilere on 16 bin, üçüncülere ise 14 bin para ödülü verildi. İlk 10 sıraya da para ödülü verilirken yarışı tamamlayan her sporcuya ise hatıra madalya verildi.

Koşuya; Ankara Vali Yardımcısı Cem Afşin Akbay, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak ve sporcular katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mustafa Kemal Atatürk, Anıttepe, Ankara, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 88. Büyük Atatürk Koşusu'nda EGO Spor'dan Bahattin Üney Şampiyon - Son Dakika


18:03
Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu
17:55
Gazze'de istediğini alamayınca çirkinleşmeye başladı! Netanyahu'dan Erdoğan için küstah sözler Gazze'de istediğini alamayınca çirkinleşmeye başladı! Netanyahu'dan Erdoğan için küstah sözler
17:46
Cinnet geçiren İsrail askeri, aynı koğuşta kaldığı arkadaşlarına kurşun yağdırdı Cinnet geçiren İsrail askeri, aynı koğuşta kaldığı arkadaşlarına kurşun yağdırdı
17:44
TRT'nin yeni dizisi Karaağaç, Kapadokya giriş kapısı olan Soğanlık Vadisi'nde çekilecek TRT'nin yeni dizisi Karaağaç, Kapadokya giriş kapısı olan Soğanlık Vadisi'nde çekilecek
17:44
Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti
17:38
Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı
17:24
Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı
16:10
Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi

Son Dakika
18:03 Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu
17:55 Netanyahu: Erdoğan, bize ahlak dersi verebilecek son kişidir
17:44 Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti
17:38 Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı
17:24 Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı
16:10 Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02 İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde olduğu Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi
15:55 ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü
15:53 Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25 Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 18:26:54. #1.12#
SON DAKİKA: 88. Büyük Atatürk Koşusu'nda EGO Spor'dan Bahattin Üney Şampiyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement