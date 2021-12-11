9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası, eleme maçlarıyla başladı.
İstanbul'daki Pullman Hotel Convention Center'da gerçekleştirilen organizasyonun ilk günü gündüz seansında K41 ve K44 kategorilerinde 5'er sıklette eleme müsabakaları yapıldı.
Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren şampiyonaya 43 ülkeden 263 sporcu katılıyor.
Şampiyonanın akşam seansında 10 sıklette yarı final ve final müsabakalarının ardından ilk günün madalyaları sahiplerini bulacak.
Organizasyon yarın tamamlanacak.
Kaynak: AA
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