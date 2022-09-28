'9. Eker I Run Koşusu' için geri sayım başladı - Son Dakika
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'9. Eker I Run Koşusu' için geri sayım başladı

28.09.2022 16:28
'9. Eker I Run Koşusu' için geri sayım başladı

Eker I Run Koşusu, 2 Ekim Pazar günü Bursa'da düzenlenecek.

Eker I Run Koşusu, 2 Ekim Pazar günü Bursa'da düzenlenecek. Bu yıl dokuzuncusu yapılacak olan Eker I Run' koşusuna Türkiye de dahil olmak üzere toplam 16 ülkeden, 2 bin 600'den fazla sporcu katılacak.

2 Ekim Pazar günü Uludağ'ın zirvesinden Bursa Eker Meydan'a doğru yapılacak olan organizasyon, binlerce koşucuyu ağırlamaya hazırlanıyor.

9. Eker I Run'da, yetişkin koşuları, paten yarışı kategorilerinde katılımcı kontenjanın dolduğu ve kayıtların kapandığı bildirildi. Yarış günü etkinlik alanında yetişkin sporcu ve paten yarışı kaydı alınmayacak. Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden koşucuların yoğun ilgi gösterdiği başvuru süreci, 2638 online kayıtla tamamlandı. Etkinlik günü Minik Adımlar Koşusu için alanda yaptırılacak kayıtlarla bu sayının 3 bine yaklaşması bekleniyor. 9. Eker I Run'da, Türkiye de dahil olmak üzere toplam 16 ülkeden sporcular yer alacak.

71 KURUMSAL TAKIM KATILIYOR

Eker I Run'da en büyük heyecanlardan biri de Kurumsal Takımlar arasında yaşanıyor. Markaların koşu takımları yıl boyunca bekledikleri Eker I Run'da ekip ruhunu zirveye çıkaran bir mücadele ortaya koyuyor. Eker I Run'da birlikte koşmanın verdiği mutluluk ve aidiyet hissi, çalışma arkadaşlarının sinerjisini daha da artıyor. 9. Eker I Run'a aralarında; QNB Finansbank, Vestel, Michelin, Tofaş, Şişecam, Oyak Renault, İş Bankası, Uludağ İçecek, Karsan Otomotiv, CarrefourSA, Andros, Nestle, Bosch ve Bursa Büyükşehir Belediyesi gibi kurum ve markaların bulunduğu toplam 71 Kurumsal Takım katılıyor.

KAPSAYICI VİZYONUYLA HERKESİ KUCAKLIYOR

"Ritmini Yakala" mottosuyla yapılacak olan Eker I Run; sadece profesyonel koşucuları değil, koşu sporuna ilgi duyan herkesi kucaklayan kapsayıcı bir vizyonla hayata geçiriliyor. Hayatını koşuya adayanların yanında, ilk kez koşacak olanlar da Eker I Run'da kendilerine uygun parkurlarda yer alabiliyor. Ayrıca minik koşucular ve özel sporcular da Eker I Run'a katılarak organizasyona renk katıyor. 9. Eker I Run kapsamında 42K Maratonu, 15K, 5K yarışlarının yanı sıra Minik Adımlar Koşusu ve Paten Yarışı da yapılıyor.

YARDIMSEVERLİK KOŞUSU İLE DEĞER YARATIYOR

Etkinlik kapsamında ayrıca Yardımseverlik Koşusu olacak. Tüm dünyada sivil toplum kuruluşlarını desteklemek için kullanılan kaynak geliştirme yöntemlerinden biri olan Yardımseverlik Koşusu, Adım Adım oluşumunun iş birliği ile gerçekleşiyor. Gönüllü koşucular açılan Yardımseverlik Koşusu kampanyaları ile sivil toplum kuruluşlarının; çocuk, genç, kadın ve otizm gibi faydalanıcı gruplara özel olarak geliştirilen projeleri için bağış toplamayı hedefliyor.


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Kaynak: DHA

Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor '9. Eker I Run Koşusu' için geri sayım başladı - Son Dakika

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