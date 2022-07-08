9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam - Son Dakika
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9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam

08.07.2022 15:36
9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nın önüne dev bir Mustafa Kemal Atatürk heykeli dikti. Sarı-lacivertliler heykelin fotoğraflarını sosyal medya hesabından, "İlelebet izindeyiz Atam" ifadeleriyle yayınladı. Heykel'in önünde Atatürk'e ait sözler yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini, Ülker Stadı'nın önüne dikti.

ATATÜRK'ÜN SÖZLERİ HEYKEL ÜZERİNDE YER ALDI

Heykelin üzerinde Atatürk'ün Fenerbahçe için söylediği, "Fenerbahçe Kulübünün her tarafta beğenilip değer verilen, ortaya çıkmış eser ve çalışmalarını duymuş ve bu kulübü ziyaret edip bu işte emeği, yardımı olanları tebrik etmeyi görev edinmiştim. Bu görev ancak bugün yerine getirilebilmiştir. Takdir ettiğimi ve kutladığımı buraya kaydetmekte övünüyorum." sözleri yer aldı.

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Son Dakika Spor 9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam - Son Dakika


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