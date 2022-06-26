96. Gazi Koşusu'nu "Secret Power" kazandı - Son Dakika
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96. Gazi Koşusu'nu "Secret Power" kazandı

26.06.2022 17:52
96. Gazi Koşusu'nu "Secret Power" kazandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 96'ncısını Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Secret Power" isimli safkan kazandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 96'ncısını Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Secret Power" isimli safkan kazandı.

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere 22 at katıldı.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuyu Özcan Yıldırım'ın bindiği "Secret Power" isimli safkan 2.31.04'lük derecesiyle ilk sırada bitirdi. Özcan Yıldırım, kariyerinde ilk kez Gazi Koşusu'nda birinci oldu.

Yarışta ikinciliği 2.31.31'lik derecesiyle Müslüm Çelik'in bindiği ve Ahmet Korkmaz'ın sahibi olduğu "Mucize Kız" adlı safkan elde etti. Üçüncü sırada ise 2.31.32'lik derecesiyle Onur Dilbaz'ın sahibi olduğu ve Gökhan Kocakaya'nın bindiği "Sigoş" adlı safkan geldi.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in "Neriman" isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, "Türk at yarışçılığının derbisi" olarak tanımlanıyor.

Ahmet Çelik'in kazanma serisi sona erdi

Gazi Koşusu'nu bundan önceki 7 yıl kazanarak kırılması güç bir rekora imza atan jokey Ahmet Çelik'in serisi sona erdi.

Ahmet Çelik, 89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber", 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance", 94. Gazi Koşusu'nu "Call To Victory" ve 95. Gazi Koşusu'nu "Burgas" isimli safkanla ilk sırada bitirdi.

Üst üste en fazla Gazi Koşusu kazanma rekorunun sahibi olan Ahmet Çelik, "Zala Bey" isimli safkanla yarıştığı 96. Gazi Koşusu'nu 13. sırada tamamladı.

Mümin Çılgın, Gazi Koşusu'nu 9 kez ile en fazla kazanan jokey konumunda.

Kazanan atın sahibine büyük ödül

Gazi Koşusu'nda 2022 yılı birincilik ikramiyesi 2 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.

Koşuyu kazanan "Secret Power" adlı safkanın sahibi Emrah Karamazı, birincilik ikramiyesinin yanı sıra, kayıt tutarları, taksit ücretleri, at sahibi primi ve yetiştiricilik primi ile toplamda 3 milyon 859 bin 700 lira ikramiye elde etti.

Yarışta dereceye giren taylardan ikincinin sahibine bir milyon, üçüncünün sahibine 500 bin, dördüncünün sahibine 250 bin, beşincinin sahibine de 125 bin lira ödenecek.

İki yıl aradan sonra seyircili gerçekleştirildi

Gazi Koşusu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 yıl aradan sonra yarışseverler önünde koşuldu.

Her yıl Veliefendi Hipodromu'nda festival havasında gerçekleştirilen "Derbi", Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında 2020 ve 2021'de seyircisiz düzenlenmişti.

Yarışseverler, 96. Gazi Koşusu'na yoğun ilgi gösterdi.

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Son dakika haber! At yarışlarında 96. Gazi Koşusu'nu Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı 'Secret Power' isimli safkan kazandı. Son dakika haber! At yarışlarında 96. Gazi Koşusu'nu Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı 'Secret Power' isimli safkan kazandı. Son Dakika: 96. Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power kazandı Son Dakika: 96. Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power kazandı
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Özcan Yıldırım, Gazi Koşusu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 96. Gazi Koşusu'nu 'Secret Power' kazandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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