98. Gazi Koşusu'na katılacak jokey Görkem Özçelik ve antrenör Baha Yargı: Yarış çok çekişmeli geçecek - Son Dakika
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98. Gazi Koşusu'na katılacak jokey Görkem Özçelik ve antrenör Baha Yargı: Yarış çok çekişmeli geçecek

98. Gazi Koşusu\'na katılacak jokey Görkem Özçelik ve antrenör Baha Yargı: Yarış çok çekişmeli geçecek

Görkem Özçelik ve Baha Yargı, 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek 98. Gazi Koşusu'nun çok çekişmeli geçeceğini söyledi. Görkem Özçelik, son hazırlıklarını yaptığını ve atıyla son idmanlarını yapacağını belirtirken, rakiplerin çok iyi olduğunu ve güzel bir yarış olmasını temenni etti. Baha Yargı ise jokeylerin tercihlerinin önemli olduğunu vurgulayarak, heyecanlı bir koşu beklediğini ifade etti. Her Gazi Koşusu'nun farklı heyecanlar yaşattığını belirten Baha, bu yılki koşunun da çok denk olduğunu düşündüğünü ve sürprizlerle sonuçlanabileceğini söyledi. Gazi Koşusu'nun önemine değinen Baha, yarışseverleri hipodromlarına davet etti.

27.06.2024 11:25
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98. Gazi Koşusu'na katılacak jokey Görkem Özçelik ile antrenör Baha Yargı, 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek yarışın çok çekişmeli geçeceğini söyledi.

Görkem Özçelik ve Baha Yargı, Veliefendi Hipodrumu'nda yaptıkları antrenmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

98. Gazi Koşusu'na Iron Sky isimli safkanla katılacak jokey Görkem Özçelik, yarış için son hazırlıklarını yaptığını belirterek, "Hazırlık sürecim iyi geçti. Antrenmanlarla iyi hazırlandım. Yarış için artık atımla son idmanlarımı yapacağım." diye konuştu.

"Bu yarıştaki rakiplerimiz çok iyi"

Gazi Koşusu'na katılacak diğer jokey ve atlara değinen Görkem, "Bu yarıştaki rakiplerimiz çok iyi. Çok güzel safkanlar var. Son zamanlarda üstün performans sergiliyorlar. Bizim safkanımız da iyi performans gösteriyor. Tüm safkanların ayağı düz bassın. Kazasız belasız güzel bir Gazi Koşusu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Gazi Koşusu'na katılmanın çok büyük bir gurur olduğunu vurgulayan Görkem, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bir koşuda yer alacağım. Kendisi bizim atamız ve paşamızdır. 2 senedir Gazi Koşusu'na katılıyorum. Bu seneki safkanlar biraz daha üstün performans sergiledi. Ben çekişmeli bir yarış olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Baha Yargı: "Müthiş heyecanlı bir koşu bekliyorum"

Antrenör Baha Yargı ise yarışta jokeylerin tercihlerinin önemli olduğunu dile getirerek, "Provalar çok sakin gitti. Son 2-3 koşuda ise ibreler değişti. Müthiş heyecanlı bir koşu bekliyorum. Son düzlükte her şey değişebilir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 98. Gazi Koşusu çok heyecanlı olacak." şeklinde görüş belirtti.

Her Gazi Koşusu'nun heyecanının farklı olduğunu belirten Baha, "Bu organizasyon, her at sahibi ve antrenörünün hayalini süslüyor. Bu koşunun da çok denk olduğunu düşünüyorum. Geçen sene biraz karmaşıktı. Kimin galip geleceği belli değildi. Müthiş bir finalle sonlandı. 98. Gazi Koşusu'nda belirli atların çok sıkı bir mücadelesi olacağına inanıyorum. 7-8 at üzerinde duruyorum. Gönlümde arkadaşımın atı var. Her an bir sürpriz olabilir. Yarışın sonucunu merak ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gazi Koşusu'nun önemine değinin Baha, "Bu işin içindeyseniz tek hedefiniz Gazi Koşusu'nu kazanmaktır. Bu koşunun amacı budur. Gazi Koşusu, sizi unutulmazların arasına sokar. Manevi değeri tartışılmaz. 100 yıldır birçok at sahibi geldi geçti. Bu kupadan da sadece 98 tane var. Bu koşuda müthiş bir mücadele bekliyorum. Bu koşuya şahit olabilmeleri için yarışseverleri hipodromumuza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 98. Gazi Koşusu'na katılacak jokey Görkem Özçelik ve antrenör Baha Yargı: Yarış çok çekişmeli geçecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: 98. Gazi Koşusu'na katılacak jokey Görkem Özçelik ve antrenör Baha Yargı: Yarış çok çekişmeli geçecek - Son Dakika
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