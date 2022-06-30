A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu
30.06.2022 17:03
Büyük Britanya ile karşılaşacak A Erkek Milli Takımımızın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemelerindeki 16 kişilik kadrosu belli oldu. Maç 3 Temmuz Pazar günü saat 18.00'de başlayacak.
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda A Erkek Milli Takımımızın deplasmanda Büyük Britanya ile karşılaşacağı müsabakanın 16 kişilik kadrosu belirlendi. Milliler, 3 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'de parkeye çıkacak.
İDARİ VE TEKNİK KADRO
- Haluk Yıldırım, Milli Takımlar Direktörü, TBF
- Muratcan Güler, A Erkek Milli Takım Menajeri, TBF
- Orhan Demirel, A Erkek Milli Takım İdarecisi, TBF
- H. Ergin Ataman, A Erkek Milli Takım Başantrenörü, TBF/ Anadolu Efes
- Hakan Demir, Yardımcı Antrenör, CS Dinamo Bucharest
- Ender Arslan, Yardımcı Antrenör, Bahçeşehir Koleji
- Mehmet Murat Okur, Yardımcı Antrenör
- Cenk Yıldırım, Yardımcı Antrenör, Anadolu Efes
- İ. Hakan Demirel, Yardımcı Antrenör
- Aliseydi Eren Hangün, Kondisyoner, Tofaş
- Barış Kocaoğlu, Doktor Acıbadem Sağlık Grubu
- İbrahim Ethem İraz, Diyetisyen
- Murat Menderes Çağlar, Fizyoterapist, Anadolu Efes
- Murat Erdem, Fizyoterapist, TBF
- Osman Seyhan Kesim, Masör, Beşiktaş JK Icrypex
- Mehmet Burak Kozan, Masör, Galatasaray Nef
- Miktat Güvendi, Malzeme Sorumlusu, TBF
SPORCU KADROSU
- A. Buğrahan Tuncer, Anadolu Efes
- Deshane Davis Larkin, Anadolu Efes
- Yiğitcan Saybir, Anadolu Efes
- Akif Egemen Güven, Anadolu Efes
- Kartal Özmızrak, Bahçeşehir Koleji
- Egehan Arna, Beşiktaş JK Icrypex
- Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe Beko
- J. Metecan Birsen, Fenerbahçe Beko
- Şehmus Hazer, Fenerbahçe Beko
- Onuralp Bitim, Frutti Extra Bursaspor
- Sadık Emir Kabaca, Galatasaray Nef
- Muhsin Yaşar, Tofaş
- Berk İbrahim Uğurlu, Tofaş
- Yiğit Arslan, Tofaş
- Sertaç Şanlı, FC Barcelona/ İspanya
- Ömer Faruk Yurtseven, Miami Heat/ ABD