A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu - Son Dakika
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A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu

30.06.2022 17:03
A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu

Büyük Britanya ile karşılaşacak A Erkek Milli Takımımızın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemelerindeki 16 kişilik kadrosu belli oldu. Maç 3 Temmuz Pazar günü saat 18.00'de başlayacak.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda A Erkek Milli Takımımızın deplasmanda Büyük Britanya ile karşılaşacağı müsabakanın 16 kişilik kadrosu belirlendi. Milliler, 3 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'de parkeye çıkacak.

A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri kadrosu belli oldu

İDARİ VE TEKNİK KADRO

  • Haluk Yıldırım, Milli Takımlar Direktörü, TBF
  • Muratcan Güler, A Erkek Milli Takım Menajeri, TBF
  • Orhan Demirel, A Erkek Milli Takım İdarecisi, TBF
  • H. Ergin Ataman, A Erkek Milli Takım Başantrenörü, TBF/ Anadolu Efes
  • Hakan Demir, Yardımcı Antrenör, CS Dinamo Bucharest
  • Ender Arslan, Yardımcı Antrenör, Bahçeşehir Koleji
  • Mehmet Murat Okur, Yardımcı Antrenör
  • Cenk Yıldırım, Yardımcı Antrenör, Anadolu Efes
  • İ. Hakan Demirel, Yardımcı Antrenör
  • Aliseydi Eren Hangün, Kondisyoner, Tofaş
  • Barış Kocaoğlu, Doktor Acıbadem Sağlık Grubu
  • İbrahim Ethem İraz, Diyetisyen
  • Murat Menderes Çağlar, Fizyoterapist, Anadolu Efes
  • Murat Erdem, Fizyoterapist, TBF
  • Osman Seyhan Kesim, Masör, Beşiktaş JK Icrypex
  • Mehmet Burak Kozan, Masör, Galatasaray Nef
  • Miktat Güvendi, Malzeme Sorumlusu, TBF

SPORCU KADROSU

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Büyük Britanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu - Son Dakika
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