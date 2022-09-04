Gürcistan'da skandal olay! Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'a polis saldırdı - Son Dakika
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Gürcistan'da skandal olay! Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'a polis saldırdı

04.09.2022 23:29

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan'a 88-83 yenildi. Karşılaşmada Gürcü oyuncu Duda Sanadze ile milli yıldız Furkan Korkmaz arasında tartışma yaşandı ve iki basketbolcu da diskalifiye oldu. Ay-Yıldızlıların antrenörü Hakan Demir, Furkan Korkmaz'ın oyundan çıkarak soyunma odasına gittiği esnada güvenlik güçlerinin saldırısına uğradığını açıkladı. TBF Başkan Vekili Ömer Onan ise FIBA'ya seslenerek, "Kamera görüntüleri izletilmezse turnuvadan çekiliriz" ifadelerini kullandı.

A Milli Basketbol Takımı ile Gürcistan, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Gürcistan 88-83 kazandı. Karşılaşmaya Gürcülerin, milli yıldızımı Furkan Korkmaz'a yaptıkları damga vurdu.

"SALDIRIYA UĞRADIK"

Karşılaşmada Gürcü oyuncu Duda Sanadze ile milli yıldız Furkan Korkmaz arasında tartışma yaşandı ve iki basketbolcu da diskalifiye oldu. A Milli Basketbol Takımımızın antrenörü Hakan Demir, Furkan Korkmaz'ın oyundan çıkarak soyunma odasına gittiği sırada rakip takım oyuncuları ve kondisyoneri tarafından saldırıya uğradığını açıklarken, "Furkan Korkmaz diskalifiye edildikten sonra koridorda rakip takımın 2-3 oyuncusu ve aynı zamanda güvenlik görevlilerinin oyuncumuz ile kondisyonerimize saldırmaları, bir kavgaya dönüşmesi olacak şey değil. Bizim açımızdan kabul edilebilecek bir şey değil." ifadelerini kullandı.

"TURNUVADAN ÇEKİLİRİZ"

Konuya ilişkin sert açıklamalarda bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan ise soyunma odası koridorunda Gürcistan polisinin şiddetine uğradıklarını söyleyerek, "Kamera görüntüleri izletilmezse turnuvadan çekiliriz" dedi.

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Son Dakika Spor Gürcistan'da skandal olay! Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'a polis saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gürcistan'da skandal olay! Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'a polis saldırdı - Son Dakika
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