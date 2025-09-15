A Milli Basketbol Takımı EuroBasket 2025\'te İkinci Oldu

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci oldu. Müsabakayı Ankaralı vatandaşlar dev ekranlardan izledi.

EuroBasket 2025 namağlup finale yükselen Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, finalde Almanya ile karşı karşıya geldi. Başkentte kurulan dev ekranlarda da büyük ilgiyle takip edilen karşılaşma, Ankara Atatürk Orman Çiftliği'nde binlerce basketbol severi bir araya getirdi. Ay-yıldızlılar, büyük çekişmeye sahne olan maçta rakibine 88-83 mağlup oldu. Bu sonuçla 12 Dev Adam, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı ikincilikle tamamladı.