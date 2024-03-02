A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA erkekler dünya sıralamasında 24. sıradaki yerini korudu

FIFA Başkanı Infantino, futbolda mavi kart uygulamasına karşı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) gündeme getirdiği futbolda mavi kart uygulamasına karşı olduğunu ve böyle bir şeyin gündemlerinde olmadığını belirtti. Infantino, mavi kartın asla olmayacağını söyledi ve FIFA'nın IFAB'da söz sahibi olduğunu vurguladı. Mavi kart uygulaması önerisi IFAB tarafından ortaya atılmıştı ancak Infantino'nun açıklaması sonrasında bu öneriden vazgeçilmesi muhtemel. Ayrıca toplantıda video yardımcı hakem (VAR) konusu da ele alınacak ve VAR uygulamasının futbol için vazgeçilmez olduğunu belirten Infantino, VAR'ın ilerlemeye devam edeceğini söyledi.