A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA erkekler dünya sıralamasında 24. sıradaki yerini korudu - Son Dakika
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA erkekler dünya sıralamasında 24. sıradaki yerini korudu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA erkekler dünya sıralamasında 24. sıradaki yerini korudu

FIBA'nın açıkladığı yeni dünya sıralamasında A Milli Erkek Basketbol Takımı, 444,7 puanla 24. sıradaki yerini korudu. Sıralamada ilk 3 sıra değişmezken, ABD birinci, İspanya ikinci ve Almanya üçüncü sırada yer aldı.

02.03.2024 13:49  Güncelleme: 13:52
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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) erkekler dünya sıralamasında A Milli Erkek Basketbol Takımı, 444,7 puanla 24. sıradaki yerini korudu.

FIBA, kıtasal kupa elemelerinin (Asya Kupası, AfroBasket, Amerika Kupası ve EuroBasket) şubat ayındaki ilk penceresinin tamamlanmasının ardından, yeni dünya sıralamasını açıkladı. Sıralamada en fazla yükselişi Sırbistan ve Letonya yaparken, FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2025 Elemeleri'nde 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Türkiye, 24. sıradaki yerini korudu.

Listede ilk 3 sıra değişmezken, zirvede ABD, ikinci sırada İspanya ve üçüncü sırada da Almanya yer aldı.

FIBA erkekler dünya sıralamasında ilk 20 sıra şu şekilde:

1 - ABD: 784,8 puan

2 - İspanya: 773,9 puan

3 - Almanya: 759 puan

4 - Sırbistan: 757,9 puan

5 - Avustralya: 756,3 puan

6 - Letonya: 750,6 puan

7 - Kanada: 746,2 puan

8 - Arjantin: 743,2 puan

9 - Fransa: 737,1 puan

10 - Litvanya: 713,1 puan

11 - Slovenya: 703,6 puan

12 - Brezilya: 660,4 puan

13 - İtalya: 655,7 puan

14 - Yunanistan: 641,6 puan

15 - Polonya: 611,7 puan

16 - Porto Riko: 608,4 puan

17 - Karadağ: 607,7 puan

18 - Çekya: 560,5

19 - Dominik Cumhuriyeti: 556,3 puan

20 - Finlandiya: 537,4 puan - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA erkekler dünya sıralamasında 24. sıradaki yerini korudu - Son Dakika

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