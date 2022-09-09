A Milli Erkek Basketbol Takımı, Fransa karşısında

Fransa ile 50'nci maç

Larkin belirsizliği

Ata SELÇUK/ İSTANBUL, - FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükselen ve Fransa'nın rakibi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, rakibi ile yarın karşı karşıya gelecek. Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Arena Berlin'de oynanacak mücadele, TSİ 13.00'te başlayacak.FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, grupta elde ettiği 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile grubu lider İspanya'nın arkasından ikinci sırada tamamladı. Son 16 turunda, B Grubu'nun 3'üncüsü olan Fransa ile karşılaşacak olan milliler, maçı kazanması halinde çeyrek final bileti alacak.FRANSA İLE 50'NCİ MAÇAy-yıldızlılar, tarihinde 50'nci kez Fransa'nın karşısına çıkacak. Türkiye ile Fransa arasında daha önce oynanan 49 müsabakada ay-yıldızlılar 16 kez kazanma başarısı gösterirken, 33 maçta ise gülen taraf Fransa oldu. Milliler, 18 Mayıs 1949 tarihinde Mısır'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez karşılaştığı rakibine 47-33 mağlup olmuştu. Türkiye'nin Fransa ile son buluşmasında ise 5 Ağustos 2019'da A Milli Takım, Fransa'da oynanan hazırlık maçında rakibini 74-69 mağlup etmişti.LARKIN BELİRSİZLİĞİYarınki mücadele öncesinde A Milli Takım'da Shane Larkin belirsizliği yaşanıyor. Şut elindeki parmağında bulunan sakatlık nedeniyle kafileden ayrılarak Türkiye'ye dönen ve tedavi sürecine başlanan Larkin'in yarınki maçta oynayıp oynamayacağı, doktorunun bugün vereceği kararla belli olacak. Shane Larkin, turnuvanın başından bu yana parmağındaki sakatlıktan dolayı tam performans sergileyememişti.ERGİN ATAMAN'DAN GURBETÇİLERE ÇAĞRI: SALONU DOLDURACAKLARINA İNANIYORUMA Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Demirören Haber Ajansı aracılığıyla yaptığı açıklamada, Fransa ile yarın oynayacakları maçın saatinin değiştirildiğini belirtti ve FIBA'nın bu kararının büyük bir saygısızlık olduğunu söyledi. Almanya'da yaşayan gurbetçilere çağrıda bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Amaç Türk seyircilerinin Berlin'de salonu doldurmalarına engel olmak. Ancak ben yine de çok uygunsuz bir saat de olsa gurbetçilerimizin fedakarlık yapıp ay-yıldızlı bayraklarla salonu dolduracağına inanıyorum" dedi.ÇEYREK FİNAL İHTİMALLERİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, tek maçlı eleme sisteminde oynanan son 16 turu maçında Fransa'yı mağlup etmesi halinde, çeyrek finalde Sırbistan - İtalya maçının galibi ile karşı karşıya gelecek. Milliler, Fransa'ya mağlup olması halinde ise Avrupa Şampiyonası serüvenini sonlandıracak.