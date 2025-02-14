A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 Aday Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı\'nın EuroBasket 2025 Aday Kadrosu Açıklandı

FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belirlendi. Takım, 20 Şubat'ta İtalya ile karşılaşacak.

14.02.2025 21:27  Güncelleme: 21:29
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FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belirlendi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda 20 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da İtalya ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde, 23 Şubat Pazar günü saat TSİ 22.30'da deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. A Millilerde, İtalya ve İzlanda maçları öncesinde aday kadro belli oldu. Ay-yıldızlılar, çalışmalarına 17 Şubat Pazartesi günü başantrenör Ergin Ataman yönetiminde başlayacak.

A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler yer aldı:

Ercan Osmani (Anadolu Efes), Erkan Yılmaz (Anadolu Efes), Deshane Davis Larkin (Anadolu Efes), Şehmus Hazer (Bahçeşehir Koleji), Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji), Furkan Korkmaz (Bahçeşehir Koleji), Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan (Beşiktaş Fibabanka), Sarper David Mutaf (Bursaspor Yörsan), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray), Muhsin Yaşar (Karşıyaka), Yiğitcan Saybir (Tofaş), Emre Melih Tunca (Türk Telekom), Erten Gazi (Dinamo Sassari), Onuralp Bitim, (Bayern Münih), Cedi Osman (Panathinaikos)

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 Aday Kadrosu Açıklandı - Son Dakika

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