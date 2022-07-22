A Milli Erkek Basketbol Takımının geniş kadrosu açıklandı

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda I Grubu'nda bulunan Ay-yıldızlılar, 25 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Letonya ve 28 Ağustos Pazar günü de sahasında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımının geniş kadrosu belli oldu.

Kaynak: DHA

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