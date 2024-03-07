A Milli Erkek Futsal Takımı çeyrek finale çıktı

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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) İran ile berabere kalarak çeyrek finale çıkan A Milli Erkek Futsal Takımı, organizasyondaki şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi ve Aziziye Spor Salonu'nda düzenlenen maçlarda Türkiye'yi temsil eden milliler, olimpiyatlar kapsamında şimdiye kadar 3 karşılaşmaya çıktı.

İlk maçında İtalya'ya 6-0 yenilen, ikinci maçında Hollanda'yı 7-3 yenen milliler, 3. maçında dünya şampiyonu ve A Grubu lideri İran ile 3-3 berabere kaldı. Aldığı 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlikle puanını 4 yapan Türkiye, grubu 3. sırada bitirerek en iyi üçüncüler arasında yer aldı ve çeyrek finale yükseldi.

Türkiye, Brezilya ile 1-1 berabere kalarak çeyrek finale yükselen Japonya ile yarın karşılaşacak.

"Önümüzde şampiyonanın en iddialı takımları kaldı"

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımın çok iyi bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi.

Rakiplerin zorluğuna dikkati çeken Vural, "İran maçımız şimdiye kadar oynadığımız en iyi maçlardan birisiydi diyebiliriz. İran, İtalya'yı 8 golle yenmiş bir takım ve önceki dünya şampiyonu." dedi.

Vural, erkek futsal takımında hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade ederek, "Bizim takımımız gerçekten olağanüstü mücadele verdi ve grubumuzdan çıkmış olduk. Baştan beri söylüyoruz bu olimpiyatlarda hedefimiz futsalda şampiyonluk ve hedefimize doğru devam ediyoruz. Önümüzde şampiyonanın en iddialı takımları kaldı. İran maçındaki oyunu devam ettirirsek şampiyonluğu Allah'ın izniyle alırız diye dua ediyoruz." diye konuştu.

"Her maçımıza final havasında çıkacağız"

İşitme Engelli Futsal Milli Takımların teknik direktörü Ersan Tolukan da ay-yıldızlı ekibin ilk maçında yenilmesine rağmen önemli bir mücadele ortaya koyduğunu ve bunun karşılığını şimdi aldıklarını anlattı.

Sporcuların azmine dikkati çeken Tolukan, şöyle devam etti:

"Çok tecrübeli bir takım olan İtalya ile oynamıştık. O maçta yenilmemize rağmen çok azmettiler. Yenildik ama galibiyet için mücadele her şeye değerdi. Bunu ikinci maçta gösterdiler. Bu maçta da yine aynı şeye devam edip bizi çeyrek finale çıkardılar hepsinin ayaklarına sağlık. Bize destek veren Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, federasyon başkanımız Kerim Vural'a ve bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum."

Tolukan, olimpiyatları şampiyonlukla taçlandırmayı istediklerini belirterek, "İnşallah bunun devamını şampiyonlukla getirmeyi umut ediyoruz. Artık bizim için rakibin hiçbir önemi yok. Her maçımıza final havasında çıkacağız. İnşallah bundan sonra tüm maçlarımızı kazanıp Türk halkına şampiyonluk armağan edeceğiz." ifadelerini kullandı.