A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanıyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Daniel Gordo, ülkenin gurur duyacağı bir milli takım oluşturma amacıyla yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Gordo, takımın yeni, dinamik bir yapıya sahip olmasını hedeflediklerini ve modern hentbolu adapte etmeye çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, Türk hentbolunda başarının geleceğine inandığını ve seyirci avantajını iyi kullanarak güzel bir atmosfer oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Takımın ön planda olan değerlerinin oynanan oyun, oyuncuların tutkusu, takım birliği ve mücadelesi olduğunu vurgulayan Gordo, başarılı, eğlenceli ve dinamik bir Türkiye hentbol milli takımı oluşturmak için çalıştıklarını belirtti.

13.06.2024 13:09
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A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Daniel Gordo, ülkenin gurur duyacağı bir milli takım oluşturma amacıyla yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıklarını sürdüren milli takımın başantrenörü Daniel Gordo, antrenman sonrasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik adam, milli takım ile 6 aydır beraber çalıştıklarını belirterek, "Göreve geldikten sonra dördüncü kamp programımızı Ankara'da yapıyoruz. Bu kamplarda şu ana kadar hem yurt içi hem de yurt dışında çalışan 42 sporcuyu denedik. Bu sporculardan yeni, dinamik bir milli takım oluşturmaya çalışıyoruz. Doğru yolda ilerlediğimizi düşünüyorum. Modern hentbolu adapte etmeye çalışıyoruz. Tabii takım uyumunu sağlamamız gerekiyor. Mümkün mertebe genç oyunculara şans vermeye çalışıyoruz. Bunu yaparken deneyimli oyuncuların tecrübelerinden de faydalanıyoruz." diye konuştu.

A Milli Erkek Takımı ile çalışmaların güzel ilerlediğini vurgulayan Gordo, 6-7 Kasım'da oynanacak 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne çok iyi hazırlandıklarını belirtti.

Gordo, Türk hentbolunda başarının geleceğine inandığını belirterek, "Öncelikle ev sahibi olacağımız maçlarda seyirci avantajını çok iyi kullanmamız gerekiyor. Salonun hentbolseverler ile dolması, güzel bir atmosfer oluşması takımı çok güzel etkileyecektir. İlk hedef olarak ülkenin gurur duyacağı bir A Milli Hentbol Takımı oluşturmak istiyoruz. Sonuçlardan ziyade oynanan oyunun, oyuncuların tutkusunun, takımın birliğinin, mücadelesinin ön plana çıkacağı bir hentbol sergilemek istiyoruz. Başarılı, eğlenceli, dinamik bir Türkiye hentbol milli takımı oluşturmak için çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, kamp çalışmaları kapsamında İran ile bugün ve 15 Haziran'da iki hazırlık maçı oynayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanıyor - Son Dakika

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