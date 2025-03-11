A Milli Erkek Hentbol Takımı, 26 Yıl Aradan Sonra Diyarbakır'da Maç Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 26 Yıl Aradan Sonra Diyarbakır'da Maç Yapacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 26 Yıl Aradan Sonra Diyarbakır\'da Maç Yapacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup 3. maçında yarın İsviçre ile Diyarbakır'da karşılaşacak. 26 yıl aradan sonra milli takımın hentbol müsabakasına ev sahipliği yapacak olan Diyarbakır'da, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, önemli bir misafirperverlik sergilendiğini söyledi. Takımın yeni teknik ekibi ve oyuncular, başarı için şehir halkından destek bekliyor.

11.03.2025 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup 3. maçında İsviçre ile Diyarbakır'da karşılaşacak. Diyarbakır, 26 yıl sonra hentbol maçına ev sahipliği yapacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemeleri 3. maçında İsviçre'yi yarın Diyarbakır'da konuk edecek. Seyrantepe Spor Salonu'ndaki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Diyarbakır, 26 yıl sonra milli takımın hentbol müsabakasına ev sahipliği yapacak.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Diyarbakır valiliğine, emniyet mensuplarına, Ceylan ailesine (Ceylan Karavil Park AVM) ve Diyarbakır halkına burada göstermiş olduğu misafirperverlik ve destekler için şükranlarını sunduğunu söyledi. Önlerinde zorlu bir süreç olduğunu belirten Çebi, biri Almanya biri de Avustralya olmak üzere iki maç yaptıklarını hatırlattı.

Çebi, ikisinden de mağlubiyetle ayrıldıklarını dile getirerek, "Şimdi Diyarbakır'da İsviçre maçımızı oynayacağız. Yeni bir teknik ekibimiz var. Kendisi daha önce Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemde birlikte çalıştığımız çok tecrübeli bir yol arkadaşım. Kendisi ile uzun vadeli olarak planlarımızı, projelerimizi yaptık. İnşallah önümüzdeki yıllarda yapmış olduğumuz çalışmaların emeklerini göreceğiz. Bizden sonraki nesillere bu çalışmaların sonuçlarını aktaracağız" dedi.

Çebi, yarın oynanacak maça değinerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"26 sene sonra milli takımımız Diyarbakır'da. Aslında Diyarbakır, hentbola çok aşina bir memleket. Daha önce şehit emniyet müdürümüz Ali Gaffar Okkan'ın öncülüğünde burada bir hentbol takımımız vardı. O dönemden kalma bir hentbol mirası var. Bizde o mirası yaşatmak istiyoruz. İnşallah bu hikayeyi burada tarih yazarak, galibiyetle ayrılarak Diyarbakır halkına bütün teşekkürlerimizi galibiyetle sunmak istiyoruz. Yarın ki maçımız halkımızın desteği çok önemli. Her branşta taraftar, ekstra bir oyuncudur. Diyarbakır halkının bizi yalnız bırakmayacağını, Ay-yıldızlı bayrağımızı desteklemek için solunu tıklım tıklım dolduracaklarına eminim. Sağ olsun valimiz, gerekli destekleri verdi."

A Milli takım başantrenörü Oliver Roy Camino ise, seyircilerden salonu doldurmalarını istediklerini söyledi. Camino, "Takımlarını sonuna kadar desteklemelerini rica ediyorum. Bizde bu sayede hentbolumuzu en iyi şekilde göstereceğiz, en iyi sonucu alacağız. Arkadaşlar 1-2 ay daha fazla hazırlanmak isterdim. Beraber sadece 3 antrenman ama çok iyi bir takıma sahip olduğumu biliyorum. Yurt dışında oynayan oyuncularım dahil bütün oyuncularımı yakından takip ediyorum. Bana bu 3 antrenmanda ellerinden gelen en iyi performansı gösterdiler. Bu performansı çok iyi bir hentbol ile başarıya taşıyacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Baran Nalbantoğlu: "Bütün Diyarbakır halkını yarın maçımıza davet ediyorum"

Oyunculardan Baran Nalbantoğlu, yarın zorlu bir maça çıkacaklarını ifade ederek, "Takım ve oyuncu olarak kendilerini Avrupa'da kanıtlamış bir takım. İyi kulüplerde oynayan, iyi liglerde oynayan oyunculara sahipler. Bizde elimizden geldiğince en şekilde mücadele etmeye çalışacağız. Diyarbakır'da, güzel bir şehirdeyiz. Bütün Diyarbakır halkını yarın maçımıza davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Oyunculardan Yunus Özmusul ise ilgi ve alaka için teşekkür ettiğini kaydederek, "26 yıl sonra Diyarbakır'dayız. Şu ana kadar çok güzel bir ev sahipliği var. Zorlu bir gruptayız, ilk iki maç için puan alamadık. Ama son zamanlarda iyi hentbol oynuyoruz. Hocamızın da katkılarıyla bunu daha yukarılara çekeceğiz. Evet, bu takımlar Avrupa'da önemli bir yere sahipler. Bizde orada olmak istiyoruz. Yarın ki maçta bunlardan bir tanesi. Zor, ama imkansız değil. Biz, bunları başarmak için buradayız" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Avrupa Şampiyonası, Milli Takım, İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Hentbol Takımı, 26 Yıl Aradan Sonra Diyarbakır'da Maç Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi
Süper Lig’de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu
Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
Hacker grubu, X’e siber saldırıyı üstlendi Hacker grubu, X'e siber saldırıyı üstlendi
Konya’da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti Konya'da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti
Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu
Solskjaer’den mağlubiyet sonrası itiraf: Kalite anlamında sıkıntılarımız vardı Solskjaer'den mağlubiyet sonrası itiraf: Kalite anlamında sıkıntılarımız vardı
Gaziantep FK maçında Beşiktaş tribünleri: Derbide Türk hakem istemiyoruz Gaziantep FK maçında Beşiktaş tribünleri: Derbide Türk hakem istemiyoruz
Beşiktaş, Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu
Trump ve Şi’nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı Trump ve Şi'nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı

16:42 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi
16:31 Süper Lig’de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu
16:20 Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
16:10 Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
14:26 Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
23:28 Hacker grubu, X’e siber saldırıyı üstlendi Hacker grubu, X'e siber saldırıyı üstlendi
23:27 Konya’da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti Konya'da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti
23:23 Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu
23:16 Solskjaer’den mağlubiyet sonrası itiraf: Kalite anlamında sıkıntılarımız vardı Solskjaer'den mağlubiyet sonrası itiraf: Kalite anlamında sıkıntılarımız vardı
23:05 Gaziantep FK maçında Beşiktaş tribünleri: Derbide Türk hakem istemiyoruz Gaziantep FK maçında Beşiktaş tribünleri: Derbide Türk hakem istemiyoruz
22:27 Beşiktaş, Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu
22:16 Trump ve Şi’nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı Trump ve Şi'nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 17:11:07. #7.13#
SON DAKİKA: A Milli Erkek Hentbol Takımı, 26 Yıl Aradan Sonra Diyarbakır'da Maç Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.