İlk maçta İran 'a 26-20 yenilen milli takım, ikinci maçından galibiyetle ayrılmış oldu. Ay-yıldızlı ekip böylece grup maçlarını tamamladı. Yarı finale yükselecek takımlar 12 Ağustos Cuma günü İran ile Azerbaycan arasında oynanacak karşılaşmadan sonra belli olacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

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