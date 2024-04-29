A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuveyt ile İzmir'de hazırlık kampı yapacak - Son Dakika
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuveyt ile İzmir'de hazırlık kampı yapacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuveyt ile İzmir\'de hazırlık kampı yapacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuveyt milli takımı ile birlikte 6-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında İzmir'de ikili hazırlık kampı yapacak. Milli takım kafilesinde 18 sporcu yer alacak.

29.04.2024 18:02  Güncelleme: 18:07
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuveyt milli takımı ile birlikte 6-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında İzmir'de ikili hazırlık kampı yapacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuveyt milli takımı ile birlikte 6 - 12 Mayıs 2024 tarihleri arasında İzmir'de ikili hazırlık kampı yapacak. Türkiye Atletizm Federasyonu Tesisleri'nde konaklayacak milli takım kafilesinde 18 sporcu yer alacak.

Millilerin kamp kadrosunda şu oyuncular yer alacak:

Kaleci: Taner Günay (Sakarya BBSK), Enis Yatkın (Beşiktaş)

Sol kanat: Samet Kanberoğlu (Sakarya BBSK), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş)

Sol oyun kurucu: Doruk Pehlivan (Almanya/ HC Elbflorenz), Halil İbrahim Öztürk (Beykoz Belediyesi), Yakup Yaşar Simsar (Romanya/ CSM Foscani), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyesi)

Orta oyun kurucu: Ozan Erdoğan (Spor Toto), Onur Ersin (Sakarya BBSK), Atakan Şirin (Sakarya BBSK)

Sağ oyun kurucu: Ömür Pehlivan (Beykoz Belediyesi), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş)

Sağ kanat: Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş), Görkem Biçer (Almanya/ TV Grosswallstadt)

Pivot: İlkan Keleşoğlu (Sakarya BBSK), Koray Ayar (Almanya/ TSV Hannover Burgdorf), Ediz Aktaş (Almanya/ HC Elbflorenz)

Teknik kadro: Bora Serter (İdari Menajer) Daniel Gordo Rios (Başantrenör), Yasin Yüzbaşıoğlu (Yardıncı Antrenör), İbrahim Demir (Kaleci Antrenörü), Fuat Yüksel (Fizyoterapist), Muhammet Çağlayan (Masör) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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