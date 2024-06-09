A Milli Erkek Voleybol Takımı, Almanya'ya 3-2 yenildi - Son Dakika
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Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Almanya'ya 3-2 yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Almanya\'ya 3-2 yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin ikinci etabının son maçında Almanya'ya 3-2 yenildi. Milli takım, 8 maçta 7. mağlubiyetini aldı. Takım, 3. haftada Slovenya'da mücadele edecek. Almanya maçında Milletler Ligi'nin set sayısı rekoru kırıldı. İlk 8'e giren takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

09.06.2024 12:51
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Salon: General Exhibition Center

Hakemler: David Fuentes Fernandez (İspanya), Shin Muranaka (Japonya)

Türkiye: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Faik Samet Güneş, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija ( Volkan Döne, Mert Matiç, Efe Bayram, Vahit Emre Savaş)

Almanya: Maase, Kampa, Schott, Brehme, Grozer, Brand (Graven, Fromm, Tille, Karlitzek, Krage)

Setler: 22-25, 44-42, 23-25, 25-19, 12-15

Süre: 146 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Japonya'da düzenlenen ikinci etabının 4'üncü ve son maçında Almanya'ya 3-2 yenildi.

Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde oynanan mücadelede rakibine 3-2 yenilen milli takım, Milletler Ligi'nde çıktığı 8 karşılaşmada 7'nci mağlubiyetini aldı.

Ligde ilk iki haftada elde ettiği 5 puanla 15'inci sırada yer alan milliler, organizasyonun 3'üncü haftasında 18-23 Haziran'da Slovenya'da mücadele edecek.

Bu arada Almanya mücadelesinin 2'nci seti Türkiye'nin 44-42 üstünlüğü tamamlanırken Milletler Ligi'nin set sayısı rekoru da kırıldı.

Önceki rekor 41-43'lük set sayısıyla 2023'te oynanan Arjantin-ABD maçına aitti.

İlk 8 finale yükselecek

Milletler Ligi'nde 3 hafta sonunda puan cetvelinde 16 takım arasından ilk 8'de yer alanlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

VNL sonuçlarına göre, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer almayı garantileyen 8 ülke dışında en yüksek FIVB sıralama puanına ulaşan ilk 4 ülke de Fransa'daki organizasyona katılma hakkı elde edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Erkek Voleybol Takımı, Almanya'ya 3-2 yenildi - Son Dakika

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