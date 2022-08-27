A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı - Son Dakika
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı

27.08.2022 14:21
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynanan mücadeleyi 25-15, 25-19, 25-14 setlerle kazanan Filenin Efeleri, şampiyonaya galibiyetle başladı. Millilerde Adis 19 sayıyla en skorer isim olurken, O'na Burak 17, Burutay 8, Faik Samed ile Bedirhan 4, Arslan 3 sayıyla eşlik etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, E Grubu'ndaki ikinci maçını 29 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.15'te İtalya ile oynayacak.

SALON: Ljubljana, SlovenyaHAKEMLER: Vera Mechan Walter Hugo (Peru), Kandil Wael (Mısır)TÜRKİYE: Faik Samed, Arslan, Burutay, Bedirhan, Adis, Burak, Volkan (L)ÇİN: Yuantai Yu, Zhejia Zhang, Yaochen Yu, Jingyin Zhang, Shikun Peng, Guanhua Zhang, Yang Y.M (L) (Dai, Li )SETLER: 25–15, 25–19, 25–14

SÜRE: 1 saat (17' 21' 22')


- İstanbul
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Şampiyonası, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı - Son Dakika

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