Slovenya 'nın başkenti Ljubljana 'da oynanan mücadeleyi 25-15, 25-19, 25-14 setlerle kazanan Filenin Efeleri, şampiyonaya galibiyetle başladı. Millilerde Adis 19 sayıyla en skorer isim olurken, O'na Burak 17, Burutay 8, Faik Samed ile Bedirhan 4, Arslan 3 sayıyla eşlik etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı - Son Dakika

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