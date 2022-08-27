A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'na Çin'i 3-0 mağlup ederek başladı. Filenin Efeleri'nde Adis 19 sayıyla en skorer isim olurken, Burak 17, Burutay 8, Faik Samed ile Bedirhan 4, Arslan 3 sayıyla eşlik etti. Slovenya 'nın başkenti Lübliyana'da oynanan maçı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ , TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu , TVF Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay da takip etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › FIVB Dünya Şampiyonası: Türkiye: 3 Çin: 0 - Son Dakika

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