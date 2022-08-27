FIVB Dünya Şampiyonası: Türkiye: 3 Çin: 0 - Son Dakika
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FIVB Dünya Şampiyonası: Türkiye: 3 Çin: 0

27.08.2022 14:28
FIVB Dünya Şampiyonası: Türkiye: 3 Çin: 0

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'na Çin'i 3-0 mağlup ederek başladı. Filenin Efeleri'nde Adis 19 sayıyla en skorer isim olurken, Burak 17, Burutay 8, Faik Samed ile Bedirhan 4, Arslan 3 sayıyla eşlik etti. Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da oynanan maçı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay da takip etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 29 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.15'te İtalya ile karşılaşacak.

Salon: Lübliyana, Slovenya

Hakemler: Vera Mechan Walter Hugo (Peru), Kandil Wael (Mısır)

Türkiye: Faik Samed, Arslan, Burutay, Bedirhan, Adis, Burak, Volkan (L)

Çin: Yuantai Yu, Zhejia Zhang, Yaochen Yu, Jingyin Zhang, Shikun Peng, Guanhua Zhang, Yang Y.M (L) (Dai, Li )

Setler: 25-15, 25-19, 25-14

Süre: 1 saat (17, 21, 22) - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Şampiyonası, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIVB Dünya Şampiyonası: Türkiye: 3 Çin: 0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: FIVB Dünya Şampiyonası: Türkiye: 3 Çin: 0 - Son Dakika
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