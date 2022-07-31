A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nı ikinci sırada tamamladı - Son Dakika
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nı ikinci sırada tamamladı

31.07.2022 12:06
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nı ikinci sırada tamamladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda finalde Küba'ya 3-1 mağlup oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda finalde Küba'ya 3-1 mağlup oldu. Organizasyonu 2'nci sırada tamamlayan milliler, VNL'e katılma hakkını elde edemedi.

Filenin Efeleri, 6-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 2023 Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek. Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında 6 Ağustos cumartesi günü deplasmanda Azerbaycan ile karşılaşacak.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMINA TEBRİK Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIVB Challenger Kupası finalinde Küba'ya 3-1 yenilerek ikinci olan A Milli Erkek Voleybol Takımı için kutlama mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Güney Kore'de düzenlenen FIVB Challenger Kupası finalinde mücadele ederek ikinci olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı kutluyorum. Milli sporcularımızın elde ettiği başarıda emeği geçenleri tebrik ediyorum. Filenin Efelerine gelecekte mücadele edecekleri organizasyonlarda başarılar diliyorum"

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A Milli Erkek Voleybol Takımı finale çıktı A Milli Erkek Voleybol Takımı finale çıktı Filenin Efeleri, Challenger Kupası'nda finale yükseldi Filenin Efeleri, Challenger Kupası'nda finale yükseldi
Kaynak: DHA

Güney Kore, voleybol, Küba, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nı ikinci sırada tamamladı - Son Dakika

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