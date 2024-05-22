A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda ile karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda ile karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda ile karşılaşacak

Türkiye'nin A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda ile karşılaşacak. Karşılaşma Antalya Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak. Milli takım, ilk maçta Kanada'ya mağlup olmuştu. Milletler Ligi'nde ilk 8'deki takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı, Antalya etabını Fransa ve ABD maçlarıyla tamamlayacak. Müsabakaların sonuçlarına göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılacak takımlar belirlenecek.

22.05.2024 10:57
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez mücadele ettiği FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak.

Antalya Spor Salonu'nda oynanacak Türkiye-Hollanda karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.

Milli takım, Antalya etabında oynadığı ilk maçta Kanada'ya 3-1 mağlup oldu.

"Filenin Efeleri", ligin ilk haftasında 26 Mayıs'a kadar Antalya'da, ikinci haftasında 5-9 Haziran'da Japonya'da, üçüncü haftasında da 18-23 Haziran'da Slovenya'da mücadele edecek.

Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda 16 takımın yer aldığı puan cetvelinde ilk 8'deki takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında 25 Mayıs'ta Fransa, 26 Mayıs'ta da ABD ile oynayarak Antalya etabını tamamlayacak.

Paris 2024 hesapları

"Filenin Efeleri", organizasyonun Japonya etabında Slovenya, Polonya, İran ve Almanya, Slovenya ayağında ise Bulgaristan, Arjantin, Sırbistan ve İtalya'yla mücadele edecek.

Milletler Ligi müsabakalarının sonuçlarına göre, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer almayı garantileyen 8 takımın dışında en yüksek FIVB sıralama puanına ulaşan ilk 4 ülke de Fransa'daki organizasyona katılma hakkı elde edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda ile karşılaşacak - Son Dakika

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