A Milli Erkek Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda bronz madalya kazandı

15.08.2022 14:19
A Milli Erkek Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda bronz madalya kazandı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda üçüncülük maçında Azerbaycan'ı 26-24, 22-25, 28-26 ve 25-14'lük setlerle 3-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda üçüncülük maçında Azerbaycan'ı 26-24, 22-25, 28-26 ve 25-14'lük setlerle 3-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Filenin Efeleri'nde İzzet Ünver 14 sayıyla en skorer isim olurken; Ahmet 10, Mehmet 7, Kaan 6, Ediz Kaan ve Burakhan 3, Ahmet Samet ve Orçun 2, Yunus Emre 1 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Erkek Milli Takımı, 2013 yılında Endonezya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda da bronz madalyanın sahibi olmuştu.Karşılaşmanın ardından her iki takım oyuncuları birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Kaynak: DHA

voleybol, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Erkek Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika
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