Salon: General Exhibition Center
Hakemler: Jiang Liu (Çin), İbrahim İsmail Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)
Slovenya: Urnaut, Kozamernik, Stern, Cebulj, Pajenk, Ropret (Kovecic, Mujanovic)
Türkiye: Efe Mandıracı, Faik Samet Güneş, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar ( Volkan Döne, Kaan Gürbüz, Arda Bostan, Yasin Aydın)
Setler: 25-22, 26-24, 25-20
Süre: 82 dakika
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Japonya'da düzenlenen ikinci haftasının ilk maçında Slovenya'ya 3-0 yenildi.
Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde oynanan mücadelede rakibine 3-0 yenilen milli takım, organizasyonda çıktığı 5 karşılaşmada da galibiyet elde edemedi.
A Milli Takım, Japonya etabındaki ikinci maçında yarın TSİ 13.30'da Polonya'yla karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Son Dakika › Spor › A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'ya 3-0 yenildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?