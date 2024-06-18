A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında Gürcistan ile mücadele ediyor - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında Gürcistan ile mücadele ediyor

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Vincenzo Montella, Arda Güler'e 11'de görev verdi. Türk taraftarlar Almanya'da düzenlenen şampiyonada millilere yoğun destek veriyor. Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de tribünden takip ediyor.

18.06.2024 19:13
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında Gürcistan ile mücadele ederken, Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Arda Güler'e 11'de görev verdi.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı TSİ 19.00'da BVB Dortmund Stadyumu'nda Gürcistan ile karşılaşıyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, hücumda Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

Milliler mücadeleye; Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım bekledi.

Millilere yoğun destek

Türk taraftarlar, Almanya'da düzenlenen şampiyonada millileri yalnız bırakmadı. BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada tribünlerin çoğunun Türk taraftalar olduğu gözlendi. Taraftarlar mücadele öncesinde tezahüratlarla, ay-yıldızlıları maça hazırladı.

Bakan Osman Aşkın Bak ve Aleksander Ceferin tribünden takip etti

Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, mücadeleyi tribünden takip etti. Ayrıca UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Mücadele öncesi yağmur etkili oldu

Karşılaşmaya saatler kala Dortmund şehrinde yağmur etkili oldu. Şiddetini arttıran yağmur nedeniyle taraftarlar stadyuma girişlerde zor anlar yaşadı. - DORTMUND

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında Gürcistan ile mücadele ediyor - Son Dakika
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