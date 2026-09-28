A Milli Futbol Takımı, 319 gün sonra Bursa'da İtalya'yı konuk etti, tribünler doldu - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, 319 gün sonra Bursa'da İtalya'yı konuk etti, tribünler doldu

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 2. maçında A Milli Futbol Takımı, Bursa'da İtalya'yı konuk etti. 319 gün sonra Bursa'da oynanan karşılaşmada tribünler tamamen dolarken maçı Bakan Osman Aşkın Bak da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile takip etti.

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup 2'nci maçında Türkiye, Bursa'da oynanan karşılaşmada İtalya'yı konuk etti. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda 21.45'te başlayan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çaldı. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlendi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kocaeli'de 1-0 kaybedilen Fransa maçının 11'inde 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. İtalyan teknik adam; Uğurcan Çalkır, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'in yerlerine Altay Bayındır, Ozan Kabak, Eren Elmalı ve Orkun Kökçü'yü sahaya sürdü.

Kalede kırmızı kart cezalısı Uğurcan Çakır'ın yerine eldivenleri Altay Bayındır'a teslim eden Montella; savunma üçlüsünü Zeki Çelik, Merih Demiral ve Ozan Kabak'tan oluşturdu. Kanat beklerde Oğuz Aydın ve Eren Elmalı'yı görevlendiren İtalyan teknik adam, orta sahada ise Salih Özcan ve Orkun Kökçü'yü oynattı. Montella'nın hücum hattındaki tercihleri ise Arda Güler, Can Uzun ve Barış Alper Yılmaz oldu.

ZEKİ ÇELİK'E ÖZEL İLGİ

Bursa'da oynanan karşılaşmada taraftarlar, milli futbolcu Zeki Çelik'e özel ilgi gösterdi. Bursaspor altyapısından yetişen tecrübeli futbolcu karşılaşma öncesinde tribünlere çağırıldı. Zeki'nin tribünlerin önüne geldiği sırada taraftarlar, 'Bursa seninle gurur duyuyor' şeklinde tempo tuttu.

MİLLİLER 319 GÜN SONRA BURSA'DA

A Milli Futbol Takımı, 319 gün sonra Bursa'da maça çıktı. Ay-yıldızlılar, Bursa'da son olarak 15 Kasım 2025 tarihinde Bulgaristan'ı konuk etmiş ve mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrılmıştı.

BAKAN BAK MİLLİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bursa'da oynanan karşılaşmada Ay-yıldızlıları yalnız bırakmadı. Bakan Bak mücadeleyi, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte takip etti.

TRİBÜNLERİN TAMAMI DOLDU

A Milli Futbol Takımı'nın, İtalya ile Bursa'da oynadığı karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan maçta tribünlerin tamamı doldu. Ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmayan futbolseverler, ilk düdükten itibaren coşkulu tezahüratlarla millilere büyük destek verdi. Öte yandan az sayıda İtalyan taraftarlar deplasman tribününde yerlerini aldı.

Kaynak: DHA
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