A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te Portekiz ile karşılaşacak - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te Portekiz ile karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu ikinci maçında Portekiz ile Dortmund'da karşı karşıya gelecek. İki ülke arasındaki 10. randevuda milliler, rakibine karşı ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Türkiye ile Portekiz daha önce Avrupa şampiyonalarında 3 kez karşılaştı ve Portekiz bu maçlardan galip ayrıldı. Ayrıca, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosu da açıklandı.

21.06.2024 10:59
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu ikinci karşılaşmasında Dortmund'da Portekiz ile karşı karşıya gelecek. İki ülke bu maçla birlikte 10. kez rakip olacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 19.00'da BVB Stadyumu'nda Portekiz ile mücadele edecek.

Milliler grubun ilk karşılaşmasında Gürcistan'ı 3-1'lik skorla mağlup ederken, Portekiz de Çekya'yı geriden gelerek 2-1 yendi.

Ay-yıldızlılar, rakibine karşı resmi müsabakalarda ilk galibiyetini alıp, grupta da 2'de 2 yapmak istiyor.

10. randevu

Türkiye ile Portekiz bugüne kadar 6'sı resmi, 3'ü özel olmak üzere toplam 9 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler hepsi özel maçlarda olmak üzere 2 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez de mağlup oldu. Bu karşılaşmalarda ay-yıldızlılar rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde ise 19 gol gördü.

İki ülke son olarak 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri play-off turu yarı finalinde karşılaştı ve A Milliler, 3-1 kaybetti.

Avrupa şampiyonalarında 3 kez karşılaştı

Türkiye ile Portekiz, Avrupa şampiyonalarında 3 kez karşı karşıya geldi. Milliler, 1996 yılındaki turnuvada 1-0, 2000 ve 2008 yıllarındaki şampiyonalarda da 2-0'lık sonuçlarla rakibine yenildi.

Millilerin 628. müsabakası

A Milli Futbol Takımı, Portekiz karşılamasıyla tarihindeki 628. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 343'ü resmi, 284'ü özel olmak üzere toplamda 627 karşılaşmada 1'i hükmen 243 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 236 mağlubiyet ve 148 kez de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 856 gol kaydederken, kalesinde ise 898 gole engel olamadı.

Vincenzo Montella 10. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 4'ü resmi, 5'i özel olmak üzere 8 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Felix Zwayer düdük çalacak

Türkiye - Portekiz müsabakasını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ile Marco Achmüller yapacak. Maçın 4. hakemi ise İspanyol Jeses Gil Manzano olacak. Almanya'dan Bastian Dankert ise VAR'da görev alacak.

Millilerde tedavisi devam eden İrfan Can Kahveci bu maçta da forma giyemeyecek.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökcü, Salih Özcan

Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı - DORTMUND

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te Portekiz ile karşılaşacak - Son Dakika

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